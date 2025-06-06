https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/unlu-oyuncu-gul-onat-hastaneden-seslendi-dualarinizi-bekliyorum-1096845249.html
Ünlü oyuncu Gül Onat hastaneden seslendi: 'Dualarınızı bekliyorum'
Ünlü oyuncu Gül Onat hastaneden seslendi: 'Dualarınızı bekliyorum'
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Gül Onat hastanede tedavi gördüğünü belirterek hayranlarından dua istedi. Onat geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T16:11+0300
2025-06-06T16:11+0300
2025-06-06T16:11+0300
yaşam
nevra serezli
damla ersubaşı
pankreas kanseri
gül onat
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Sihirli Annem dizisi ve filminde 'Perihan' karakterine can veren usta oyuncu Gül Onat'ın hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. Filmin galasına da rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını söyleyen ve pankreas kanseri nedeniyle ameliyat olan Onat, hayranlarından kendisi için dua etmelerini istedi. Yayınlandığı dönemde büyük ilgi çeken Sihirli Annem dizisi sinema filmi oldu. Filmde de dizide yer alan İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimler rol aldı.Çok ciddi bir ameliyat geçirdimSihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat ise galaya katılmamıştı. Usta oyuncunun hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. 71 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada; "Maalesef galaya katılamadım. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Doktorumun 3 günlük izniyle çok kısaltarak, filmdeki sahnelerimizi çekebildik. Dualarınızı bekliyor ve sevgiyle sizleri öpüyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/estetik-yaptirirken-sinirleri-zarar-gordu-felc-kaldi-oyuncu-eylem-tanriver-yasadiklarina-isyan-etti-1096839937.html
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nevra serezli, damla ersubaşı, pankreas kanseri, gül onat
nevra serezli, damla ersubaşı, pankreas kanseri, gül onat
Ünlü oyuncu Gül Onat hastaneden seslendi: 'Dualarınızı bekliyorum'
Ünlü oyuncu Gül Onat hastanede tedavi gördüğünü belirterek hayranlarından dua istedi. Onat geçen yıl pankreas kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu.
Sihirli Annem dizisi ve filminde 'Perihan' karakterine can veren usta oyuncu Gül Onat'ın hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. Filmin galasına da rahatsızlığı nedeniyle katılamadığını söyleyen ve pankreas kanseri nedeniyle ameliyat olan Onat, hayranlarından kendisi için dua etmelerini istedi.
Yayınlandığı dönemde büyük ilgi çeken Sihirli Annem dizisi sinema filmi oldu. Filmde de dizide yer alan İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimler rol aldı.
Çok ciddi bir ameliyat geçirdim
Sihirli Annem'in Perihan'ı Gül Onat ise galaya katılmamıştı. Usta oyuncunun hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. 71 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada; "Maalesef galaya katılamadım. Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Doktorumun 3 günlük izniyle çok kısaltarak, filmdeki sahnelerimizi çekebildik. Dualarınızı bekliyor ve sevgiyle sizleri öpüyorum" dedi.