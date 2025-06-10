https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/safak-sezer-czn-buraka-5-milyon-tllik-dava-acti-1096914857.html

Şafak Sezer CZN Burak'a 5 milyon TL'lik dava açtı

Şafak Sezer CZN Burak'a 5 milyon TL'lik dava açtı

Sputnik Türkiye

Ünlü komedyen Şafak Sezer, sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın reklam içeriklerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle 5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Sezer... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T15:32+0300

2025-06-10T15:32+0300

2025-06-10T15:32+0300

yaşam

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Ünlü oyuncu ve komedyen Şafak Sezer ile restoran sahibi sosyal medya fenomeni CZN Burak lakaplı Burak Özdemir arasında hukuki süreç başladı. Sezer, birlikte çektikleri reklam filmlerinin sosyal medyada izinsiz paylaşıldığı iddiasıyla Özdemir'e karşı tazminat davası açtı.İhtarname süreci başladıŞafak Sezer'in avukatları tarafından CZN Burak'a gönderilen ihtarnamede, oyuncunun yer aldığı reklam içeriklerinin sosyal medya hesaplarında izinsiz kullanıldığı belirtildi. Sezer tarafı, bu durumun telif haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.Sözleşme i̇ddiasıİddialara göre, Şafak Sezer'in yer aldığı reklamların CZN Burak'ın sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına dair yazılı bir sözleşme bulunmuyor. Ayrıca bu paylaşımlar için herhangi bir ödeme yapılmadığı da iddia ediliyor.5 milyon TL tazminat talebiŞafak Sezer'in hukuk ekibi, izinsiz paylaşımların maddi ve manevi zararının 5 milyon TL olduğunu hesapladı. İhtarnamede bu tutarın tazminat olarak talep edildiği belirtildi.CZN Burak'tan henüz açıklama yokSosyal medya fenomeni CZN Burak'ın bu iddialara yönelik herhangi bir açıklama yapmadığı gözlendi. Özdemir'in hukuki sürece nasıl yaklaşacağı merak ediliyor.Hukuki süreç i̇lerleyecekTaraflar arasındaki anlaşmazlığın mahkeme sürecine taşınması bekleniyor. Şafak Sezer'in avukatları, CZN Burak tarafından olumlu yanıt alınmaması durumunda dava açacaklarını bildirdi.

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