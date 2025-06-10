https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/muge-anlinin-yeni-programi-guven-bana-ne-zaman-baslayacak-hangi-kanalda-1096914471.html
Müge Anlı'nın yeni programı "Güven Bana" ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?
Müge Anlı'nın yeni programı "Güven Bana" ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Müge Anlı'nın sunumuyla ATV'de başlayan "Güven Bana" yarışma programının ilk bölümünde Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan yarışacak.
2025-06-10T13:41+0300
2025-06-10T13:41+0300
2025-06-10T13:42+0300
müge anlı
şevki sözen
rahmi özkan
atv
yaşam
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Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Güven Bana" programı bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni yarışma formatında tanımadığı kişilerle hem ortak hem rakip olacak yarışmacılar para ödülü için mücadele edecek.İlk yarışmacılar belli oldu"Güven Bana"nın premiyer bölümünde Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan yarışmacı koltuğunda yer alacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hafta içi her gün sabah kuşağında birlikte çalışan bu ikili, yeni programda birbirlerine "Güven Bana" diyerek bağlılıklarını ortaya koydu.Yarışmanın format özellikleriYeni yarışma programında kazanmak için sadece bilgi sahibi olmak yeterli değil. Yarışmacıların aynı zamanda güvenmeleri ve güven vermeleri de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için mücadele ediyor.Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri ile sınırlı kalmıyor. Güven düzeyleri de test ediliyor çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.Başvuru süreci devam ediyorYarışmaya katılmak isteyen adaylar WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43 numarasından başvurabilir. Program formatı gereği yarışmacılar arasındaki güven ilişkisi ve para kazanma hırsı arasındaki denge test edilecek.
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Müge Anlı'nın yeni programı "Güven Bana" ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?
13:41 10.06.2025 (güncellendi: 13:42 10.06.2025)
ATV ekranlarının güvenilir ismi Müge Anlı, yeni yarışma programı "Güven Bana" ile izleyicilerle buluşuyor. İlk bölümde Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan yarışacak.
Müge Anlı'nın sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Güven Bana" programı bu akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Yeni yarışma formatında tanımadığı kişilerle hem ortak hem rakip olacak yarışmacılar para ödülü için mücadele edecek.
İlk yarışmacılar belli oldu
"Güven Bana"nın premiyer bölümünde Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan yarışmacı koltuğunda yer alacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında hafta içi her gün sabah kuşağında birlikte çalışan bu ikili, yeni programda birbirlerine "Güven Bana" diyerek bağlılıklarını ortaya koydu.
Yarışmanın format özellikleri
Yeni yarışma programında kazanmak için sadece bilgi sahibi olmak yeterli değil. Yarışmacıların aynı zamanda güvenmeleri ve güven vermeleri de gerekiyor. Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için mücadele ediyor.
Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri ile sınırlı kalmıyor. Güven düzeyleri de test ediliyor çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.
Başvuru süreci devam ediyor
Yarışmaya katılmak isteyen adaylar WhatsApp Başvuru Hattı +90 552 961 09 43 numarasından başvurabilir. Program formatı gereği yarışmacılar arasındaki güven ilişkisi ve para kazanma hırsı arasındaki denge test edilecek.