https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rusyada-teror-saldirisina-hazirlanan-bir-kisi-kiskivrak-yakalandi-1096904675.html

Rusya'da terör saldırısına hazırlanan bir kişi kıskıvrak yakalandı

Rusya'da terör saldırısına hazırlanan bir kişi kıskıvrak yakalandı

Sputnik Türkiye

Rus güvenlik güçleri, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin talimatıyla Krasnodar Bölgesi'ndeki kalabalık alanlarda terör saldırısı planlayan bir Rus vatandaşını... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T11:36+0300

2025-06-10T11:36+0300

2025-06-10T11:36+0300

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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) yapılan açıklamada, zanlının bölgedeki enerji tesislerinden birine ait idari binayı havaya uçurmayı planladığı belirtildi.FSB, vakayla ilgili açıklamasında, "Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) talimatıyla Krasnodar Bölgesi'ndeki kalabalık alanlarda terör saldırısı planlayan 2003 doğumlu bir Rus vatandaşı gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.Yakalanan şahsın Şubat 2025'te WhatsApp üzerinden elemanlandığını belirten FSB, saldırının 2.5 kg ağırlığındaki patlayıcıyla planlandığının altını çizdi.Zanlının suçunu itiraf ettiğini aktaran FSB, şahsın soruşturma makamıyla işbirliği yaptığını da bildirdi.Şahsın patlayıcı maddeyi almak üzere zulaya giderken yakalandığını kaydeden FSB'nin açıklamasına göre zanlı hakkında terör saldırısı hazırlığı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/ukrayna-heyetinde-yer-aliyordu-medinskiy-ukrayna-istihbaratinin-oldurdugu-kireevle-gorustugunu-1096897165.html

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