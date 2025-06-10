https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rusya-ukrayna-takasi-ikinci-rus-savas-esiri-grubu-vatanlarina-dondu-1096918490.html

Rusya-Ukrayna takası: İkinci Rus savaş esiri grubu vatanlarına döndü

Rusya-Ukrayna takası: İkinci Rus savaş esiri grubu vatanlarına döndü

Sputnik Türkiye

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da varılan ve 25 yaş altı esir askerlerin takasını öngören anlaşmanın ikinci aşaması tamamlandı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T17:14+0300

2025-06-10T17:14+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

i̇stanbul

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Bir grup Rus savaş esiri daha İstanbul'da Ukrayna tarafıyla yapılan anlaşma kapsamında ülkelerine döndü. Rusya da Ukrayna'ya esir askerleri iade etti.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Haziran tarihinde İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmalarına uygun olarak, 10 Haziran'da Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan 2. Rus savaş esiri grubu geri alındı. Buna karşılık bir grup Ukrayna askeri teslim edildi" dendi.Rus askerlerin şu anda Belarus'ta bulunduğunu belirten bakanlık, esaretten kurtulan askerlere psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığının altını çizdi.Savunma Bakanlığı, askerlerin tedavi ve rehabilitasyon için Belarus'tan Rusya'daki sağlık kuruluşlarına nakledileceği bilgisini de paylaştı.2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilen ikinci tur müzakerelerde taraflar, 25 yaş altı esir askerlerin takas edilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

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