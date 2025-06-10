https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-iki-saat-icinde-76-ukrayna-ihasini-imha-etti-1096893921.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri iki saat içinde 76 Ukrayna İHA'sını imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri iki saat içinde 76 Ukrayna İHA'sını imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, iki saatlik bir zaman diliminde 6 bölgede 76 Ukrayna İHA'sı düşürüldüğünü açıkladı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T03:49+0300

2025-06-10T03:49+0300

2025-06-10T03:49+0300

ukrayna kri̇zi̇

aleksandr bogomaz

rusya savunma bakanlığı

moskova

ukrayna

i̇ha

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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin iki saat içinde altı bölgede Ukrayna'ya ait 76 insansız hava aracını imha ettiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “9 Haziran günü Moskova saatiyle (TSİ aynı) 21.50'den 23.55'e kadar, 76 Ukrayna uçak tipi insansız hava aracı görev başındaki hava savunma güçleri tarafından imha edildi.” ifadeleri yer aldı.İmha edilen İHA’ların 46'sı Bryansk,16’sı Belgorod, 9’u Kırım, 2'si İHA Oryol ve Kaluga, 1'i ise Voronej bölgesi üzerinde düşürüldü.Daha önce Bryansk bölgesi valisi Aleksandr Bogomaz bölgede bir İHA saldırısının püskürtüldüğünü bildirmişti.Ukrayna ordusu, sınır hattındaki ve Rusya’nın iç kesimlerindeki hedeflere neredeyse her gün İHA’larla saldırı girişiminde bulunuyor. Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna’ya ait İHA’ları başarılı bir şekilde önlüyor.

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aleksandr bogomaz, rusya savunma bakanlığı, moskova, ukrayna, i̇ha