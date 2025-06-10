https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/lavrov-rusyanin-cin-hindistan-ve-bdt-ulkeleriyle-bircok-tartisma-konusu-var-1096893801.html

Lavrov: Rusya'nın Çin, Hindistan ve BDT ülkeleriyle birçok tartışma konusu var

Lavrov: Rusya'nın Çin, Hindistan ve BDT ülkeleriyle birçok tartışma konusu var

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkelerle birçok tartışma konusu olduğunu ancak tehdit ve ültimatom kullanılmadığında adil bir çıkar dengesi bulmanın her... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T03:22+0300

2025-06-10T03:22+0300

2025-06-10T03:22+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Çin, Hindistan ve BDT ülkeleriyle birçok tartışma konusu olduğunu ancak tehdit ve ültimatom kullanılmadığı sürece adil bir çıkar dengesi bulmanın her zaman mümkün olduğunu ifade etti.Lavrov, “Elbette tartışmalı olan, hem Çin ve Hindistan gibi büyük komşularımızla hem de BDT ülkeleri ve Avrasya Ekonomik Birliği ile ilave değerlendirmeler ve karşılıklı tavizler gerektiren pek çok meselemiz var. İşbirliği ne kadar sıkı, ne kadar yakın olursa, herkesin kendi çıkarlarını biraz daha fazla savunmak istediği konular da o kadar fazla ortaya çıkıyor.” dedi.Bakan, "Ancak tehditlere ve ültimatomlara başvurmazsak, özellikle de bunları pratikte uygulamazsak, dürüst bir çıkar dengesi bulmak her zaman mümkündür.” diye vurguladı.Lavrov ayrıca, “Bu durum Çin'le, Hindistan'la, komşularımızla, BRICS ve ŞİÖ ülkeleriyle, Arap dünyasındaki ortaklarımızla, bir bütün olarak İslam dünyasıyla, Afrika'yla, Latin Amerika'yla ilişkilerimizde de geçerlidir.” ifadesini kullandı.

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bağımsız devletler topluluğu (bdt), çin, hindistan, rusya, sergey lavrov