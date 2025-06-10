https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rusya-dogrudan-ucuslari-yeniden-baslatma-onerisine-abdden-cevap-bekliyor-1096911529.html

Rusya doğrudan uçuşları yeniden başlatma önerisine ABD’den cevap bekliyor

Rusya doğrudan uçuşları yeniden başlatma önerisine ABD’den cevap bekliyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ile yapılması beklenen üçüncü tur istişarelerde, doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik önerilerine... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T12:59+0300

2025-06-10T12:59+0300

2025-06-10T13:06+0300

dünya

rusya

sergey ryabkov

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_6439512104f23cf6ed6b231b29e67856.jpg

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova ve Washington arasında yapılması beklenen üçüncü tur istişarelerde ele alınacak konulara ilişkin bilgi verdi.Görüşmelerde bir dizi konunun değerlendirileceğini kaydeden Rus diplomat, “Aralarında zor olanlar da var daha kolay olanlar da. Gerçi ABD ile ilişkilerde kolay konu diye bir şey yok. Ancak birini diğeriyle karşılaştırdığımızda, örneğin doğrudan uçuşların yeniden başlaması konusuyla kıyasla vizeler konusunun daha kolay olduğunu söyleyebiliriz” dedi.Ryabkov’un diğer açıklamaları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rostec-baskani-cemezov-anlatti-ukrayna-ordusu-elindeki-bradleyleri-neden-kaybetti-1096907196.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey ryabkov, abd