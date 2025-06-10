https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rusya-dogrudan-ucuslari-yeniden-baslatma-onerisine-abdden-cevap-bekliyor-1096911529.html
Rusya doğrudan uçuşları yeniden başlatma önerisine ABD’den cevap bekliyor
Rusya doğrudan uçuşları yeniden başlatma önerisine ABD’den cevap bekliyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ile yapılması beklenen üçüncü tur istişarelerde, doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik önerilerine... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T12:59+0300
2025-06-10T12:59+0300
2025-06-10T13:06+0300
dünya
rusya
sergey ryabkov
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_6439512104f23cf6ed6b231b29e67856.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova ve Washington arasında yapılması beklenen üçüncü tur istişarelerde ele alınacak konulara ilişkin bilgi verdi.Görüşmelerde bir dizi konunun değerlendirileceğini kaydeden Rus diplomat, “Aralarında zor olanlar da var daha kolay olanlar da. Gerçi ABD ile ilişkilerde kolay konu diye bir şey yok. Ancak birini diğeriyle karşılaştırdığımızda, örneğin doğrudan uçuşların yeniden başlaması konusuyla kıyasla vizeler konusunun daha kolay olduğunu söyleyebiliriz” dedi.Ryabkov’un diğer açıklamaları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rostec-baskani-cemezov-anlatti-ukrayna-ordusu-elindeki-bradleyleri-neden-kaybetti-1096907196.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0bf09cf61ca5239f7a86c8f18ee0b109.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, sergey ryabkov, abd
rusya, sergey ryabkov, abd
Rusya doğrudan uçuşları yeniden başlatma önerisine ABD’den cevap bekliyor
12:59 10.06.2025 (güncellendi: 13:06 10.06.2025)
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD ile yapılması beklenen üçüncü tur istişarelerde, doğrudan uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik önerilerine daha net bir cevap arayacaklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova ve Washington arasında yapılması beklenen üçüncü tur istişarelerde ele alınacak konulara ilişkin bilgi verdi.
Görüşmelerde bir dizi konunun değerlendirileceğini kaydeden Rus diplomat, “Aralarında zor olanlar da var daha kolay olanlar da. Gerçi ABD ile ilişkilerde kolay konu diye bir şey yok. Ancak birini diğeriyle karşılaştırdığımızda, örneğin doğrudan uçuşların yeniden başlaması konusuyla kıyasla vizeler konusunun daha kolay olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Ryabkov’un diğer açıklamaları:
Taraflar ikili ilişkileri ele alacak. Bu konuda şimdi bir hareketlilik var. Moskova bunların hızını ve yoğunluğunu arttırmak için çalışıyor.
Rahatsız edici unsurlara ilişkin ikili istişarelerin üçüncü turu yakında yapılacak, ancak belirli bir tarihten bahsetmek için henüz çok erken.
Zorlukların var olması Rusya'yı hayal kırıklığına uğratmıyor, sadece harekete geçiriyor.
Moskova, önerilerine ABD’nin daha net bir cevap vermesini talep edecek.
Bu girişimler arasında, ABD’de yasadışı olarak el konulan diplomatik gayrimenkullerin iadesi de yer alıyor.
Bu konu, Washington'a iletilen ‘yol haritasında’ da yer alıyor.