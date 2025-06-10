https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rostec-baskani-cemezov-anlatti-ukrayna-ordusu-elindeki-bradleyleri-neden-kaybetti-1096907196.html

Rostec Başkanı Çemezov anlattı: Ukrayna ordusu elindeki Bradley’leri neden kaybetti?

Rostec Başkanı Çemezov anlattı: Ukrayna ordusu elindeki Bradley’leri neden kaybetti?

Sputnik Türkiye

Rus ileri teknoloji devi Rostec’in Başkanı Çemezov, Ukrayna ordusunun elindeki neredeyse tüm Bradley piyade savaş araçlarını kaybetme nedenini değerlendirdi. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

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Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, Rus basınına yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun elindeki Bradley piyade savaş araçlarının arazi performanslarının çok düşük olduğuna dikkat çekti.Çemezov, “Bradley'in ciddi bir zayıflığı var. Bunlar, arazi kabiliyeti ile ilgili sorunlar. Bu nedenle arazide, tarlalarda doğru dürüst hareket edemiyorlar. Kara toprağa saplanıp kalıyorlar ve devasa boyutları nedeniyle kolay bir hedef haline geliyorlar. Peki, sonuç aynı olacaksa güvenliği arttırmanın ne faydası var? Ukrayna'ya sağlanan Bradley'lerin neredeyse tamamı bugün itibariyle imha edilmiş durumda” şeklinde konuştu.Piyade savaş aracının bir tank olmadığını ve hızlı, hareketli, manevralı, zorlu arazileri geçebilen bir araç olması gerektiğini anlatan Rostec Başkanı, “Bizim piyade savaş araçlarımız bunu yapabiliyor, ama Amerikan araçları yapamıyor” diye kaydetti.Çemezov, Rus uzmanların özel askeri harekat bölgesinde ele geçirilen Batı menşeli teçhizatı incelemeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/nhlin-rus-efsanesi-oveckin-ukraynada-kara-listeye-alindi-1096903830.html

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rusya, rostec, sergey çemezov, ukrayna, abd, bradley, özel askeri harekat