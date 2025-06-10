https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rus-ordusu-ukraynada-askeri-hedefleri-vurmaya-devam-ediyor-1096913468.html
Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor
Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun dün gece Ukrayna’daki silah sanayisi tesislerine ve Ukraynalı silahlı oluşumlara ait silah ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerleri hassas... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T13:34+0300
2025-06-10T13:34+0300
2025-06-10T13:30+0300
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ukrayna
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, dün gece Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan uçak, füze, tank ve gemi sanayisi tesislerine, Ukrayna ordusu kontrol merkezlerine ve askeri birliklerin bulunduğu noktalara, silah ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerlere, hava üsleri tesisleri ile yakıt ve mühimmat depolarına hassas silahlar ve İHA’larla saldırı düzenlendiği bildirildi.Açıklamada, “Saldırıların hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri de paylaştı.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 355 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 258 uçak tipi İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rusya-dogrudan-ucuslari-yeniden-baslatma-onerisine-abdden-cevap-bekliyor-1096911529.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), himars
Rus ordusu Ukrayna’da askeri hedefleri vurmaya devam ediyor
Rus ordusunun dün gece Ukrayna’daki silah sanayisi tesislerine ve Ukraynalı silahlı oluşumlara ait silah ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerleri hassas silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, dün gece Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yer alan uçak, füze, tank ve gemi sanayisi tesislerine, Ukrayna ordusu kontrol merkezlerine ve askeri birliklerin bulunduğu noktalara, silah ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerlere, hava üsleri tesisleri ile yakıt ve mühimmat depolarına hassas silahlar ve İHA’larla saldırı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, “Saldırıların hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu” ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri de paylaştı.
Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp bin 355 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 258 uçak tipi İHA engelledi.