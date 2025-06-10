https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/nhlin-rus-efsanesi-oveckin-ukraynada-kara-listeye-alindi-1096903830.html
NHL’in Rus efsanesi Oveçkin, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı
NHL’in Rus efsanesi Oveçkin, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı
Sputnik Türkiye
Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde (NHL) normal sezonların en skorer oyuncusu rekorunun sahibi Oveçkin, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T10:56+0300
2025-06-10T10:56+0300
2025-06-10T11:02+0300
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‘Mirotvorets’ internet sitesinde, hokey yıldızı Aleksandr Oveçkin’in “Rusya'nın itibarını aklamak” için uluslararası yarışmalara katıldığı iddia edildi.Rus sporcu, “Ukrayna topraklarına girmek amacıyla devlet sınırını kasten ihlal etmekle” suçlandı.Son 20 yıldır NHL’de oynayan Oveçkin, 897 golle en golcü oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.Oveçkin, NHL’de sezon bittikten sonra ailesiyle birlikte Rusya’ya döndü.Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/pentagondan-ukrayna-filosuna-iha-savunma-sistemi-bir-savunma-sirketiyle-sozlesme-imzalandi-1096901847.html
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ukrayna, rusya, aleksandr oveçkin, mirotvorets, nhl, sağ sektör
ukrayna, rusya, aleksandr oveçkin, mirotvorets, nhl, sağ sektör
NHL’in Rus efsanesi Oveçkin, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı
10:56 10.06.2025 (güncellendi: 11:02 10.06.2025)
Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde (NHL) normal sezonların en skorer oyuncusu rekorunun sahibi Oveçkin, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara listesine alındı.
‘Mirotvorets’ internet sitesinde, hokey yıldızı Aleksandr Oveçkin’in “Rusya'nın itibarını aklamak” için uluslararası yarışmalara katıldığı iddia edildi.
Rus sporcu, “Ukrayna topraklarına girmek amacıyla devlet sınırını kasten ihlal etmekle” suçlandı.
Son 20 yıldır NHL’de oynayan Oveçkin, 897 golle en golcü oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.
Oveçkin, NHL’de sezon bittikten sonra ailesiyle birlikte Rusya’ya döndü.
Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiriyor.