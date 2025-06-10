https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/nhlin-rus-efsanesi-oveckin-ukraynada-kara-listeye-alindi-1096903830.html

NHL’in Rus efsanesi Oveçkin, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı

NHL’in Rus efsanesi Oveçkin, Ukrayna’da ‘kara listeye’ alındı

Sputnik Türkiye

Amerikan Buz Hokeyi Ligi'nde (NHL) normal sezonların en skorer oyuncusu rekorunun sahibi Oveçkin, Ukraynalı aşırı sağcı Mirotvorets (Barış Elçileri) kara... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

aleksandr oveçkin

mirotvorets

nhl

sağ sektör

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‘Mirotvorets’ internet sitesinde, hokey yıldızı Aleksandr Oveçkin’in “Rusya'nın itibarını aklamak” için uluslararası yarışmalara katıldığı iddia edildi.Rus sporcu, “Ukrayna topraklarına girmek amacıyla devlet sınırını kasten ihlal etmekle” suçlandı.Son 20 yıldır NHL’de oynayan Oveçkin, 897 golle en golcü oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.Oveçkin, NHL’de sezon bittikten sonra ailesiyle birlikte Rusya’ya döndü.Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, 'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiriyor.

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ukrayna, rusya, aleksandr oveçkin, mirotvorets, nhl, sağ sektör