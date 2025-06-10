https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rekabet-kurumu-duyurdu-unlu-icecek-markasina-sorusturma-acildi-1096921280.html

Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü içecek markasına soruşturma açıldı

Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü içecek markasına soruşturma açıldı

Sputnik Türkiye

Rekabet Kurumu, Coca-Cola hakkında rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini engellediği iddiasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T18:52+0300

2025-06-10T18:52+0300

2025-06-10T18:53+0300

türki̇ye

rekabet kurumu

kola

coca-cola

the coca-cola company

fanta

içecek

şekerli içecek

alkolsüz içecek

gazlı içecek

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Rekabet Kurumu, Coca-Cola'nın rakiplerini pazardan dışladığı iddiasıyla soruşturma başlattı.Kurumun yaptığı ön araştırmada, şirketin satış noktalarında rakip markaların ürünlerinin satışını zorlaştırdığına dair şüpheler tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şirketin 2021'de verilen taahhütlere uyup uymadığının da inceleneceği açıklandı.Türkiye'de gazlı-gazsız içecek pazarında Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi markalarıyla bilinen The Coca-Cola Company'de soruşturma sonucunda rekabet ihlali tespit edilirse cezalarla karşılaşabileceği ifade edildi.

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rekabet kurumu, kola, coca-cola, the coca-cola company, fanta, içecek, şekerli içecek, alkolsüz içecek, gazlı içecek