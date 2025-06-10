https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/rekabet-kurumu-duyurdu-unlu-icecek-markasina-sorusturma-acildi-1096921280.html
Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü içecek markasına soruşturma açıldı
Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü içecek markasına soruşturma açıldı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurumu, Coca-Cola hakkında rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini engellediği iddiasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T18:52+0300
2025-06-10T18:52+0300
2025-06-10T18:53+0300
türki̇ye
rekabet kurumu
kola
coca-cola
the coca-cola company
fanta
içecek
şekerli içecek
alkolsüz içecek
gazlı içecek
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Rekabet Kurumu, Coca-Cola'nın rakiplerini pazardan dışladığı iddiasıyla soruşturma başlattı.Kurumun yaptığı ön araştırmada, şirketin satış noktalarında rakip markaların ürünlerinin satışını zorlaştırdığına dair şüpheler tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şirketin 2021'de verilen taahhütlere uyup uymadığının da inceleneceği açıklandı.Türkiye'de gazlı-gazsız içecek pazarında Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi markalarıyla bilinen The Coca-Cola Company'de soruşturma sonucunda rekabet ihlali tespit edilirse cezalarla karşılaşabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rekabet-kurulu-41-sut-sirketi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1096053575.html
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rekabet kurumu, kola, coca-cola, the coca-cola company, fanta, içecek, şekerli içecek, alkolsüz içecek, gazlı içecek
rekabet kurumu, kola, coca-cola, the coca-cola company, fanta, içecek, şekerli içecek, alkolsüz içecek, gazlı içecek
Rekabet Kurumu duyurdu: Ünlü içecek markasına soruşturma açıldı
18:52 10.06.2025 (güncellendi: 18:53 10.06.2025)
Rekabet Kurumu, Coca-Cola hakkında rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini engellediği iddiasıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğini araştırmak üzere soruşturma başlattı.
Rekabet Kurumu, Coca-Cola'nın rakiplerini pazardan dışladığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Kurumun yaptığı ön araştırmada, şirketin satış noktalarında rakip markaların ürünlerinin satışını zorlaştırdığına dair şüpheler tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şirketin 2021'de verilen taahhütlere uyup uymadığının da inceleneceği açıklandı.
Türkiye'de gazlı-gazsız içecek pazarında Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Cappy, Fuse Tea, Monster, Burn, Predator, Powerade ve Damla gibi markalarıyla bilinen The Coca-Cola Company'de soruşturma sonucunda rekabet ihlali tespit edilirse cezalarla karşılaşabileceği ifade edildi.