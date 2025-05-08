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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/rekabet-kurulu-41-sut-sirketi-hakkinda-sorusturma-baslatti-1096053575.html
Rekabet Kurulu, 41 süt şirketi hakkında soruşturma başlattı
Rekabet Kurulu, 41 süt şirketi hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
Rekabet Kurulu 41 süt şirketi hakkında soruşturma başlattı. 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T11:58+0300
2025-05-08T11:58+0300
ekonomi̇
rekabet kurulu
soruşturma
rekabet kanunu
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Rekabet Kurulu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ile paketlenmiş süt ve süt ürünlerinin üretim ve satışı alanlarında faaliyet gösteren 41 şirket ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılan şirketler arasında Danone Tikveşli, Yörsan, Eker Süt Ürünleri, Pınar Süt, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Sütaş, Bahçıvan, gibi firmalar da yer alıyor. Fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi paylaşımı eylemleriRekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunmak suretiyle Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.Hangi şirketler soruşturma kapsamında?Çiğ süt alımı pazarında;Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri DerneğiAk Gıda San. ve Tic. AŞAkova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. AŞAkpınar Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. AŞAteşoğlu Süt San. ve Tic. Ltd. Şti.Bahçıvan Gıda San. ve Tic. AŞBalıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.Calmio Süt Gıda Tarım İnşaat ve Enerji San. Tic. AŞCebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞEceabat Süt Ürünleri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞEkiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞEnka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. AŞEti Gıda San. ve Tic. AŞGönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞGüneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞGüney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞİzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. AŞKaanlar Gıda San. ve Tic. AŞKaragöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.Kaya Kardeşler Gıda Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞKervan Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. AŞ,Özgüllü Süt Mamülleri AŞÖzışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hay. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞPınar Süt Mamülleri San. AŞRella Gıda San. ve Tic. AŞSeksüt Endüstrisi Kurumu AŞSütaş Süt Ürünleri AŞTahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞTarım Kredi Süt Ürünleri AŞTeksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞTorunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Paz AŞTrizi Gıda San. ve Tic. AŞUğuray Süt AŞYörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞYörükoğlu Süt ve Ürünleri San. ve Tic. AŞSüt yemi satışı pazarında;Abalıoğlu Yem Sanayi AŞAk Gıda San. ve Tic. AŞPro Yem Sanayi ve Ticaret AŞPaketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarında;Ak Gıda San. ve Tic. AŞDanone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞEker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞEkiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞGürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞPanek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tic. AŞPınar Süt Mamülleri San. AŞSeher Gıda Paz. San. ve Tic. AŞSeksüt Endüstrisi Kurumu AŞSütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞTeksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞYörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞYörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ
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rekabet kurulu, soruşturma, rekabet kanunu
rekabet kurulu, soruşturma, rekabet kanunu

Rekabet Kurulu, 41 süt şirketi hakkında soruşturma başlattı

11:58 08.05.2025
© AASüt
Süt - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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Rekabet Kurulu 41 süt şirketi hakkında soruşturma başlattı.
Rekabet Kurulu, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ile paketlenmiş süt ve süt ürünlerinin üretim ve satışı alanlarında faaliyet gösteren 41 şirket ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılan şirketler arasında Danone Tikveşli, Yörsan, Eker Süt Ürünleri, Pınar Süt, Tarım Kredi Süt Ürünleri, Sütaş, Bahçıvan, gibi firmalar da yer alıyor.

Fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi paylaşımı eylemleri

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunmak suretiyle Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Hangi şirketler soruşturma kapsamında?

Çiğ süt alımı pazarında;
Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği
Ak Gıda San. ve Tic. AŞ
Akova Süt ve Gıda Mamülleri San. ve Tic. AŞ
Akpınar Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aslanağa Çiftliği Süt Ürünleri San. Tic. AŞ
Ateşoğlu Süt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bahçıvan Gıda San. ve Tic. AŞ
Balıkesir Onur Süt ve Petrol Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Calmio Süt Gıda Tarım İnşaat ve Enerji San. Tic. AŞ
Cebeci Süt ve Süt Ürünleri Tarım Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ
Eceabat Süt Ürünleri Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ
Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ
Enka Süt ve Gıda Mamulleri San. ve Tic. AŞ
Eti Gıda San. ve Tic. AŞ
Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ
Güneşoğlu Süt Gıda San. ve Tic. AŞ
Güney Süt Sanayi ve Gıda Maddeleri Tic. AŞ
İzi Süt ve Gıda Mamülleri San. Tic. AŞ
Kaanlar Gıda San. ve Tic. AŞ
Karagöl Süt Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Kaya Kardeşler Gıda Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ
Kervan Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
Meysüt Meyve Süt ve Gıda Mamulleri San. Tic. AŞ,
Özgüllü Süt Mamülleri AŞ
Özışık Süt Ürünleri Yem Gıda Tarım Hay. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.
Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. ve Tic. AŞ
Pınar Süt Mamülleri San. AŞ
Rella Gıda San. ve Tic. AŞ
Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ
Sütaş Süt Ürünleri AŞ
Tahsildaroğlu Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ
Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ
Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ
Torunoğlu Süt ve Gıda Mam. San. Tic. Paz AŞ
Trizi Gıda San. ve Tic. AŞ
Uğuray Süt AŞ
Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ
Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. ve Tic. AŞ
Süt yemi satışı pazarında;
Abalıoğlu Yem Sanayi AŞ
Ak Gıda San. ve Tic. AŞ
Pro Yem Sanayi ve Ticaret AŞ
Paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarında;
Ak Gıda San. ve Tic. AŞ
Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ
Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. AŞ
Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. AŞ
Gürsüt Besicilik Gıda San. ve Tic. AŞ
Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Tic. AŞ
Pınar Süt Mamülleri San. AŞ
Seher Gıda Paz. San. ve Tic. AŞ
Seksüt Endüstrisi Kurumu AŞ
Sütaş Süt Ürünleri AŞ, Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ
Teksüt Süt Mamülleri San. ve Tic. AŞ
Yörsan Süt ve Süt Ürünleri San. ve Tic. AŞ
Yörükoğlu Süt ve Ürünleri San. Tic. AŞ
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