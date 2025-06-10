https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/putin-dunyada-zihinleri-etkilemeye-yonelik-agresif-bir-mucadele-yurutuluyor-1096920740.html
Putin: Dünyada zihinleri etkilemeye yönelik agresif bir mücadele yürütülüyor
Putin: Dünyada zihinleri etkilemeye yönelik agresif bir mücadele yürütülüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi üyeleriyle ‘Geleneksel Değerlerin Korunması’ konulu toplantı düzenledi. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T18:28+0300
2025-06-10T18:28+0300
2025-06-10T18:26+0300
dünya
vladimir putin
rusya güvenlik konseyi
toplantı
büyük vatanseverlik savaşı
egemenlik
özgürlük
rusya
i̇kinci dünya savaşı
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Rus lider, geleneksel değerlerin korunması konusunun Rusya'nın egemenliğinin sağlanması, demografi sorununun çözülmesi ve gençlerin eğitilmesiyle doğrudan ilgili olduğunu belirtti.Rusya’da geleneksel değerlerin korunması alanında bir devlet politikası sistemi oluşturmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Putin, “Modern dünyada değer ve anlam alanının kıyasıya bir rekabete maruz kaldığını görüyoruz. İnsanların zihinlerini etkilemeye yönelik şiddetli bir rekabet, agresif bir mücadele söz konusu. Geleneksel değerler sıklıkla modası geçmiş ve arkaik ilan edilirken, sözde neoliberal ve aslında pratikte totaliter modeller dayatılıyor” dedi.Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/zaharova-ukraynanin-kendi-askerlerinin-cenazelerini-almamasi-kiev-ile-sponsorlarinin-insanliktan-1096915342.html
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vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, toplantı, büyük vatanseverlik savaşı, egemenlik, özgürlük, rusya, i̇kinci dünya savaşı
vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, toplantı, büyük vatanseverlik savaşı, egemenlik, özgürlük, rusya, i̇kinci dünya savaşı
Putin: Dünyada zihinleri etkilemeye yönelik agresif bir mücadele yürütülüyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi üyeleriyle ‘Geleneksel Değerlerin Korunması’ konulu toplantı düzenledi.
Rus lider, geleneksel değerlerin korunması konusunun Rusya'nın egemenliğinin sağlanması, demografi sorununun çözülmesi ve gençlerin eğitilmesiyle doğrudan ilgili olduğunu belirtti.
Rusya’da geleneksel değerlerin korunması alanında bir devlet politikası sistemi oluşturmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Putin, “Modern dünyada değer ve anlam alanının kıyasıya bir rekabete maruz kaldığını görüyoruz. İnsanların zihinlerini etkilemeye yönelik şiddetli bir rekabet, agresif bir mücadele söz konusu. Geleneksel değerler sıklıkla modası geçmiş ve arkaik ilan edilirken, sözde neoliberal ve aslında pratikte totaliter modeller dayatılıyor” dedi.
Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Geleneksel değerlerin korunması konusu, Rusya'nın egemenliğinin sağlanması, demografi sorununun çözülmesi ve gençlerin eğitilmesiyle doğrudan ilgilidir.
Modern dünyada zihinleri etkilemeye yönelik agresif bir mücadele söz konusu, totaliter modeller dayatılıyor.
Rusya'da kendi kaderini Anavatan'ın kaderinden ayrı tutmayan, özgürlük ve sorumluluğun ne anlama geldiğini bilen bir nesil yetişiyor
Rusya'nın İkinci Dünya Savaş’na ilişkin gerçekleri kararlılıkla savunması gerekiyor.
Değerlerimizi yok eden tutumların vatandaşlarımıza, özellikle gençlere dayatılmasına karşı koymak önemlidir.
Geleneksel değerlerin korunması alanında devlet politikasının geliştirilmesi konusu Rusya için önemli ve günceldir.