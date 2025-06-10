https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/putin-dunyada-zihinleri-etkilemeye-yonelik-agresif-bir-mucadele-yurutuluyor-1096920740.html

Putin: Dünyada zihinleri etkilemeye yönelik agresif bir mücadele yürütülüyor

Putin: Dünyada zihinleri etkilemeye yönelik agresif bir mücadele yürütülüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi üyeleriyle ‘Geleneksel Değerlerin Korunması’ konulu toplantı düzenledi. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T18:28+0300

2025-06-10T18:28+0300

2025-06-10T18:26+0300

dünya

vladimir putin

rusya güvenlik konseyi

toplantı

büyük vatanseverlik savaşı

egemenlik

özgürlük

rusya

i̇kinci dünya savaşı

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Rus lider, geleneksel değerlerin korunması konusunun Rusya'nın egemenliğinin sağlanması, demografi sorununun çözülmesi ve gençlerin eğitilmesiyle doğrudan ilgili olduğunu belirtti.Rusya’da geleneksel değerlerin korunması alanında bir devlet politikası sistemi oluşturmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yapan Putin, “Modern dünyada değer ve anlam alanının kıyasıya bir rekabete maruz kaldığını görüyoruz. İnsanların zihinlerini etkilemeye yönelik şiddetli bir rekabet, agresif bir mücadele söz konusu. Geleneksel değerler sıklıkla modası geçmiş ve arkaik ilan edilirken, sözde neoliberal ve aslında pratikte totaliter modeller dayatılıyor” dedi.Putin’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

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vladimir putin, rusya güvenlik konseyi, toplantı, büyük vatanseverlik savaşı, egemenlik, özgürlük, rusya, i̇kinci dünya savaşı