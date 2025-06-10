https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/puskov-21-yuzyilda-birlesik-devletler-ayrismis-devletler-haline-gelebilir-1096894329.html

Puşkov: 21. yüzyılda Birleşik Devletler 'ayrışmış devletler' haline gelebilir

Puşkov: 21. yüzyılda Birleşik Devletler 'ayrışmış devletler' haline gelebilir

Sputnik Türkiye

Kaliforniya’daki olayları Telegram kanalında yorumlayan Puşkov, ABD’nin ciddi bir dağılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T04:57+0300

2025-06-10T04:57+0300

2025-06-10T04:57+0300

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abd

aleksey puşkov

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abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

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abd

amerika birleşik devletleri

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Federasyon Konseyi Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Kaliforniya’daki karışıklıkları Telegram kanalında değerlendirdi. Puşkov, 21. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nin 'ayrışmış devletler' haline gelebileceğini ifade etti.Puşkov, "Kaliforniya’da kaos ve kontrolsüzlük hüküm sürüyor. Yağmacılar polis araçlarına tuğla fırlatıyor. Brüksel, olmayacak bir şey olarak Rusya’nın dağılmasının hayalini kurarken, asıl dağılma adayı ABD olabilir. Amerikan toplumu derinden sarsan güçlü ayrışmalara dayanamayabilir. Üstelik iç çatışma eğilimi giderek artıyor. 21. yüzyılda Birleşik Devletler, ayrışmış devletler olabilir." ifadelerinde bulundu.Neler olmuştu?Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Servisi (ICE), 7 Haziran’da Los Angeles şehir merkezinde yasa dışı göçmenleri tespit etmeye yönelik geniş çaplı bir baskın düzenlemişti.Bu operasyonun ardından başlayan gösteriler, federal hükümetin Kaliforniya’ya yönelik mali yardımlarda kesintiye gitme planlarının basına yansımasıyla çatışmaya dönüşmüştü.Beyaz Saray, ertesi gün Los Angeles’a 2 bin Ulusal Muhafız askerinin sevk edileceğini açıklamıştı.Los Angeles bölge yetkilileri, bu karara dair herhangi bir talepte bulunmadıklarını, ayrıca kararın yerel yönetimle istişare edilmeden alındığını vurgulamış, bu durum Beyaz Saray ile Kaliforniya eyalet yönetimi arasında kamuoyuna açık bir anlaşmazlık konusu haline gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/trump-ic-savas-istemiyorum-1096892797.html

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abd, aleksey puşkov, kaliforniya, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), telegram, abd, amerika birleşik devletleri