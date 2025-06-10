https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/pomem-mulakati-sinav-yerleri-ve-tarihleri-2025-aciklandi-pomem-sinavi-ne-zaman-uygulanacak-1096909515.html

POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025 açıklandı: POMEM sınavı ne zaman uygulanacak?

POMEM mülakatı sınav yerleri ve tarihleri 2025 açıklandı: POMEM sınavı ne zaman uygulanacak?

Sputnik Türkiye

pomem mülakat

2025-06-10T12:25+0300

2025-06-10T12:25+0300

2025-06-10T12:25+0300

türki̇ye

pomem

polis meslek eğitim merkezi (pomem)

mülakat

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Polis olmak isteyenler 32. Dönem POMEM'i merakla bekliyor. POMEM mülakat tarihleriPolis olmak isteyenlerin başvurularını tamamladığı POMEM'de sıra mülakat sınavlarında. Son günlerde merak konusu olan POMEM mülakatı için sınav yerleri ve tarihleri belli oldu. Peki POMEM mülakatı ne zaman, sınav yerleri neresi? 32. dönem POMEM mülakatı ne zaman?32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.https://www.turkiye.gov.tr/polis-akademisi-polis-akademisi-sinav-giris-bilgisi-sorgulamaPOMEM ne demek?POMEM'in açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi'dir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/15-bin-sozlesmeli-ogretmen-atamasinda-takvim-netlesti-sozlu-sinav-tarihi-belli-oldu-1096901629.html

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