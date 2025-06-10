https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/polonya-ve-almanyada-ukraynali-siginmacilara-sosyal-destegin-cekilmesi-talebi-1096897552.html
Polonya ve Almanya’da, Ukraynalı sığınmacılara sosyal desteğin çekilmesi talebi
Polonya ve Almanya’da, Ukraynalı sığınmacılara sosyal desteğin çekilmesi talebi
Sputnik Türkiye
Polonya ve Almanya içişleri bakanları, Ukraynalı sığınmacıları sosyal destek sisteminden çıkarılması yönündeki çabaları genişletme çağrısında bulundu. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T08:49+0300
2025-06-10T08:49+0300
2025-06-10T08:56+0300
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Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Semoniak ve Alman mevkidaşı Alexander Dobrindt bir araya gelerek Ukraynalı sığınmacıları görüştü.Görüşmenin ardından Polonya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlar, Ukraynalı savaş sığınmacılarının Polonya ve Almanya'daki durumuyla ilgili olarak, Avrupa Birliği bütçesinden şimdiye kadar olduğundan daha fazla destek bekliyor. Sığınmacıların sosyal destek sisteminden bağımsız hale getirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor” ifadesine yer verildi.Açıklamada, Polonya ve Almanya’nın, geçici koruma altındakiler de dahil olmak üzere en fazla savaş sığınmacısının bulunduğu ülkeler olduğu anımsatıldı.Polonya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Almanya'da, ülkeye sığınma hakkı tanınmış yaklaşık 1 milyon 250 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor. Polonya'da da 1 milyon 500 bin kadar Ukrayna vatandaşı yaşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/ukrayna-heyetinde-yer-aliyordu-medinskiy-ukrayna-istihbaratinin-oldurdugu-kireevle-gorustugunu-1096897165.html
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polonya, almanya, ukrayna, alexander dobrindt, avrupa birliği
polonya, almanya, ukrayna, alexander dobrindt, avrupa birliği
Polonya ve Almanya’da, Ukraynalı sığınmacılara sosyal desteğin çekilmesi talebi
08:49 10.06.2025 (güncellendi: 08:56 10.06.2025)
Polonya ve Almanya içişleri bakanları, Ukraynalı sığınmacıları sosyal destek sisteminden çıkarılması yönündeki çabaları genişletme çağrısında bulundu.
Polonya İçişleri Bakanı Tomasz Semoniak ve Alman mevkidaşı Alexander Dobrindt bir araya gelerek Ukraynalı sığınmacıları görüştü.
Görüşmenin ardından Polonya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlar, Ukraynalı savaş sığınmacılarının Polonya ve Almanya'daki durumuyla ilgili olarak, Avrupa Birliği bütçesinden şimdiye kadar olduğundan daha fazla destek bekliyor. Sığınmacıların sosyal destek sisteminden bağımsız hale getirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Polonya ve Almanya’nın, geçici koruma altındakiler de dahil olmak üzere en fazla savaş sığınmacısının bulunduğu ülkeler olduğu anımsatıldı.
Polonya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Almanya'da, ülkeye sığınma hakkı tanınmış yaklaşık 1 milyon 250 bin Ukrayna vatandaşı bulunuyor. Polonya'da da 1 milyon 500 bin kadar Ukrayna vatandaşı yaşıyor.