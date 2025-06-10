https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/pentagondan-ukrayna-filosuna-iha-savunma-sistemi-bir-savunma-sirketiyle-sozlesme-imzalandi-1096901847.html
Pentagon’dan Ukrayna filosuna İHA savunma sistemi: Bir savunma şirketiyle sözleşme imzalandı
Pentagon’dan Ukrayna filosuna İHA savunma sistemi: Bir savunma şirketiyle sözleşme imzalandı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna filosuna sağlanan İHA savunma sistemlerinin bakımı için savunma şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC) ile bir... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T10:15+0300
2025-06-10T10:15+0300
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doğu avrupa
sierra nevada corporation (snc)
pentagon
hava savunma sistemi
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Sputnik, ABD hükümet belgelerini inceleyerek, Pentagon’un Ukrayna filosuna verilen İHA savunma sistemlerinin bakımını üstlenecek SNC ile bir sözleşme imzalamak niyetinde olduğunu ortaya çıkardı.Belgeler, ABD Deniz Hava Kuvvetleri Hava Sistemleri Komutanlığı adına yayınlandı. Bu belgeler, mühendislerin, bakım uzmanlarının ve diğer teknik uzmanlarının katılımını sağlamayı ve NATO operasyonları kapsamında Doğu Avrupa'da konuşlandırılan sistemler için uzaktan desteği öngörüyor. Çalışmalar ABD içinde ve dışında yürütülecek.Sözleşmenin ihale açılmadan yapılması planlanıyorken belgelerde, SNC’nin verilen tüm işleri belirlenen süreler içinde yerine getirmek için gerekli teknik yeterliliklere ve sistem entegrasyon deneyimine sahip olduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/polonya-ve-almanyada-ukraynali-siginmacilara-sosyal-destegin-cekilmesi-talebi-1096897552.html
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abd, ukrayna, doğu avrupa, sierra nevada corporation (snc), pentagon, hava savunma sistemi
abd, ukrayna, doğu avrupa, sierra nevada corporation (snc), pentagon, hava savunma sistemi
Pentagon’dan Ukrayna filosuna İHA savunma sistemi: Bir savunma şirketiyle sözleşme imzalandı
10:15 10.06.2025 (güncellendi: 10:22 10.06.2025)
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna filosuna sağlanan İHA savunma sistemlerinin bakımı için savunma şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC) ile bir sözleşme imzalama niyetinde.
Sputnik, ABD hükümet belgelerini inceleyerek, Pentagon’un Ukrayna filosuna verilen İHA savunma sistemlerinin bakımını üstlenecek SNC ile bir sözleşme imzalamak niyetinde olduğunu ortaya çıkardı.
Belgeler, ABD Deniz Hava Kuvvetleri Hava Sistemleri Komutanlığı adına yayınlandı. Bu belgeler, mühendislerin, bakım uzmanlarının ve diğer teknik uzmanlarının katılımını sağlamayı ve NATO operasyonları kapsamında Doğu Avrupa'da konuşlandırılan sistemler için uzaktan desteği öngörüyor. Çalışmalar ABD içinde ve dışında yürütülecek.
Sözleşmenin ihale açılmadan yapılması planlanıyorken belgelerde, SNC’nin verilen tüm işleri belirlenen süreler içinde yerine getirmek için gerekli teknik yeterliliklere ve sistem entegrasyon deneyimine sahip olduğu kaydedildi.