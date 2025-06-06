https://anlatilaninotesi.com.tr/20250606/33-kiloya-kadar-dusen-nihal-candan-hastaneye-kaldirildi-kardesi-bahar-candan-ablam-oluyor-diye-1096840306.html
33 kiloya kadar düşen Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Kardeşi Bahar Candan 'ablam ölüyor' diye yardım istedi
33 kiloya kadar düşen Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Kardeşi Bahar Candan 'ablam ölüyor' diye yardım istedi
Sputnik Türkiye
Cezaevinden 'anoreksiya nevroza' teşhisiyle tahliye edilen Nihal Candan, 33 kiloya düştü. Fenomen isim fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. 06.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-06T11:00+0300
2025-06-06T11:00+0300
2025-06-06T11:00+0300
yaşam
nihal candan
bahar candan
anoreksiya
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Kara para aklama ve sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde 37 kiloya kadar düşen ve sağlık nedenleri sebebiyle tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan hastaneye kaldırıldı. Fenomen ismin 33 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkarken Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan da 'Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor!' diyerek yardım istedi. Cezaevinde yemek yemeyi bırakmıştıUcuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Nihal Candan cezaevinde yemek yememeye başlamış ve kendisine 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konulmuştu. Candan 37 kiloya düşünce sağlık nedenleriyle tahliye edilmişti.Ablam ölüyorGeçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Nihal Candan son haliyle korkutmuş ve '33 kiloya kadar düştüm' açıklamalarında bulunmuştu. Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve ablasının fenalaştığını söyledi. Nihal Candan, "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız." diyerek ablasının sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/nihal-candan-zengin-sandim-benden-fakir-cikti-diyerek-esine-bosanma-davasi-acti-1096647392.html
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nihal candan, bahar candan, anoreksiya
nihal candan, bahar candan, anoreksiya
33 kiloya kadar düşen Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Kardeşi Bahar Candan 'ablam ölüyor' diye yardım istedi
Cezaevinden 'anoreksiya nevroza' teşhisiyle tahliye edilen Nihal Candan, 33 kiloya düştü. Fenomen isim fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.
Kara para aklama ve sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde 37 kiloya kadar düşen ve sağlık nedenleri sebebiyle tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan hastaneye kaldırıldı. Fenomen ismin 33 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkarken Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan da 'Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor!' diyerek yardım istedi.
Cezaevinde yemek yemeyi bırakmıştı
Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Nihal Candan cezaevinde yemek yememeye başlamış ve kendisine 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konulmuştu. Candan 37 kiloya düşünce sağlık nedenleriyle tahliye edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan Nihal Candan son haliyle korkutmuş ve '33 kiloya kadar düştüm' açıklamalarında bulunmuştu. Bahar Candan, ablası Nihal Candan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve ablasının fenalaştığını söyledi. Nihal Candan, "Ablam, hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor! Yaşadıklarını sindiremedi. Umarım bir gencin hayatını kararttığınız için vicdan azabı duyarsınız." diyerek ablasının sağlık durumu hakkında paylaşım yaptı.