https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/danistay-hakimi-silahli-saldiriya-ugradi-basindan-vuruldu-durumu-agir-1096903271.html

Danıştay hakimi silahlı saldırıya uğradı: Başından vuruldu, durumu ağır

Danıştay hakimi silahlı saldırıya uğradı: Başından vuruldu, durumu ağır

Sputnik Türkiye

Kurban Bayramı tatili için memleketi Batman'a giden Danıştay Tetkik Hâkimi A.H., düzenlenen silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Hakim... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T10:50+0300

2025-06-10T10:50+0300

2025-06-10T10:50+0300

türki̇ye

haki̇m

danıştay

batman cumhuriyet başsavcılığı

batman

silahlı saldırı

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Batman'da yaşanan silahlı saldırı olayında Danıştay'da görevli bir tetkik hâkimi ağır yaralandı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Batman'a gelen Danıştay Tetkik Hâkimi A.H., henüz kimliği belirsiz saldırganlar tarafından başından vuruldu.Hakim yoğun bakımdaOlay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakim A.H., durumunun ağırlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.Soruşturma başlatıldıBatman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının kimler tarafından ve hangi gerekçeyle düzenlendiği araştırılıyor. Güvenlik kamerası kayıtları incelenerek failin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/alanyada-gezi-teknesinde-yangin--1096902801.html

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haki̇m, danıştay, batman cumhuriyet başsavcılığı, batman, silahlı saldırı