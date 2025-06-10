https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/danistay-hakimi-silahli-saldiriya-ugradi-basindan-vuruldu-durumu-agir-1096903271.html
Danıştay hakimi silahlı saldırıya uğradı: Başından vuruldu, durumu ağır
Danıştay hakimi silahlı saldırıya uğradı: Başından vuruldu, durumu ağır
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tatili için memleketi Batman'a giden Danıştay Tetkik Hâkimi A.H., düzenlenen silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Hakim... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T10:50+0300
2025-06-10T10:50+0300
2025-06-10T10:50+0300
türki̇ye
haki̇m
danıştay
batman cumhuriyet başsavcılığı
batman
silahlı saldırı
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Batman'da yaşanan silahlı saldırı olayında Danıştay'da görevli bir tetkik hâkimi ağır yaralandı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Batman'a gelen Danıştay Tetkik Hâkimi A.H., henüz kimliği belirsiz saldırganlar tarafından başından vuruldu.Hakim yoğun bakımdaOlay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakim A.H., durumunun ağırlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.Soruşturma başlatıldıBatman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının kimler tarafından ve hangi gerekçeyle düzenlendiği araştırılıyor. Güvenlik kamerası kayıtları incelenerek failin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/alanyada-gezi-teknesinde-yangin--1096902801.html
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haki̇m, danıştay, batman cumhuriyet başsavcılığı, batman, silahlı saldırı
haki̇m, danıştay, batman cumhuriyet başsavcılığı, batman, silahlı saldırı
Danıştay hakimi silahlı saldırıya uğradı: Başından vuruldu, durumu ağır
Kurban Bayramı tatili için memleketi Batman'a giden Danıştay Tetkik Hâkimi A.H., düzenlenen silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Hakim yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Batman'da yaşanan silahlı saldırı olayında Danıştay'da görevli bir tetkik hâkimi ağır yaralandı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketi Batman'a gelen Danıştay Tetkik Hâkimi A.H., henüz kimliği belirsiz saldırganlar tarafından başından vuruldu.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakim A.H., durumunun ağırlığı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının kimler tarafından ve hangi gerekçeyle düzenlendiği araştırılıyor. Güvenlik kamerası kayıtları incelenerek failin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.