https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/milli-motosikletci-toprak-razgatlioglu-moto-gpde-yarisacak-ilk-turk-oldu-1096921120.html
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Moto GP'de yarışacak ilk Türk oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Moto GP'de yarışacak ilk Türk oldu
Sputnik Türkiye
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışarak bu organizasyonda mücadele eden ilk Türk pilot olacak... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T18:29+0300
2025-06-10T18:29+0300
2025-06-10T18:33+0300
spor
toprak razgatlıoğlu
yamaha
motorsiklet
yarışma
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Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da Prima Pramac Yamaha'yla MotoGP'de yarışarak bu organizasyondaki ilk Türk pilot olacak.Yamaha yetkilileri, Superbike'ta iki dünya şampiyonluğu ve 63 yarış zaferi bulunan Toprak'ın MotoGP'ye geçişini 'eve dönüş' olarak nitelendirirken Toprak'ın 'olağanüstü yetenek' olduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte Toprak'ın MotoGP tarihinde yarışacak ilk Türk pilot unvanını alarak Türk spor tarihine geçeceği belirtildi.2024 Superbike sezonunda şampiyonluğu garantileyen ve şu anki sezonda da ikinci sırada yer alan Toprak Razgatlıoğlu "Bu benim için büyük bir fırsat, tüm Türk halkının desteğiyle başarılı olacağıma inanıyorum" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/toprak-razgatlioglu-2-kez-dunya-sampiyonu-oldu-1089438224.html
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toprak razgatlıoğlu, yamaha, motorsiklet, yarışma, motogp, motosiklet, yarış, son yarış
toprak razgatlıoğlu, yamaha, motorsiklet, yarışma, motogp, motosiklet, yarış, son yarış
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Moto GP'de yarışacak ilk Türk oldu
18:29 10.06.2025 (güncellendi: 18:33 10.06.2025)
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışarak bu organizasyonda mücadele eden ilk Türk pilot olacak. Superbike'ta iki dünya şampiyonluğu ve 63 yarış zaferi bulunan Toprak, Yamaha yetkilileri tarafından 'olağanüstü yetenek' olarak nitelendirildi.
Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da Prima Pramac Yamaha'yla MotoGP'de yarışarak bu organizasyondaki ilk Türk pilot olacak.
Yamaha yetkilileri, Superbike'ta iki dünya şampiyonluğu ve 63 yarış zaferi bulunan Toprak'ın MotoGP'ye geçişini 'eve dönüş' olarak nitelendirirken Toprak'ın 'olağanüstü yetenek' olduğunu açıkladı. Bu kararla birlikte Toprak'ın MotoGP tarihinde yarışacak ilk Türk pilot unvanını alarak Türk spor tarihine geçeceği belirtildi.
2024 Superbike sezonunda şampiyonluğu garantileyen ve şu anki sezonda da ikinci sırada yer alan Toprak Razgatlıoğlu "Bu benim için büyük bir fırsat, tüm Türk halkının desteğiyle başarılı olacağıma inanıyorum" açıklamasını yaptı.