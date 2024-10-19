https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/toprak-razgatlioglu-2-kez-dunya-sampiyonu-oldu-1089438224.html
Toprak Razgatlıoğlu 2. kez dünya şampiyonu oldu
Toprak Razgatlıoğlu 2. kez dünya şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya Jerez Pisti'ndeki yarışı ikinci sırada tamamlayarak Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan etti. 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T15:59+0300
2024-10-19T15:59+0300
2024-10-19T16:53+0300
spor
toprak razgatlıoğlu
yarış
motor
şampiyonluk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063375764_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d8ce68fa6d7e969fd1f7de53f7e2c6b4.jpg
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da gerçekleştirilen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın ilk yarışında ikinci olarak puanını 493’e yükseltti ve kariyerinde 2. kez dünya şampiyonu unvanına ulaştı.217 Yarışta 137 PodyumBMW Rokit takımı adına mücadele eden milli motosikletçi, bu sezon üst üste 13 yarışı kazanarak organizasyon tarihindeki ardışık birincilik rekorunu kırdı. Razgatlıoğlu, Dünya Superbike kariyerinde çıktığı 217 yarışta 137 kez podyuma çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Hem kendi rekorlarını hem de şampiyona tarihini geliştiren 27 yaşındaki sporcu, kariyeri boyunca 56 kez birincilik kazanarak İstiklal Marşı’nı uluslararası arenada çaldırdı.2024 sezonunda toplam 25 kez podyumda yer alan Razgatlıoğlu, bu başarıların 17’sini birincilik, 6’sını ikincilik ve 2’sini üçüncülük ile elde etti. Razgatlıoğlu, ilk dünya şampiyonluğunu ise 2021 sezonunda Yamaha takımı adına yarışırken kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/milli-motosikletci-toprak-razgatlioglu-portekizde-superpole-yarisinda-ikinci-oldu-1089177486.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/0d/1063375764_139:0:787:486_1920x0_80_0_0_4e26f9f4a95b3c836f56790417cf7866.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
toprak razgatlıoğlu, toprak razgatlıoğlu şampiyon oldu mu, toprak razgatlıoğlu dünya şampiyonluğu, toprak razgatlıoğlu motorsiklet şampiyonluk
toprak razgatlıoğlu, toprak razgatlıoğlu şampiyon oldu mu, toprak razgatlıoğlu dünya şampiyonluğu, toprak razgatlıoğlu motorsiklet şampiyonluk
Toprak Razgatlıoğlu 2. kez dünya şampiyonu oldu
15:59 19.10.2024 (güncellendi: 16:53 19.10.2024)
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya Jerez Pisti'ndeki yarışı ikinci sırada tamamlayarak Dünya Superbike şampiyonluğunu ilan etti.
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya’da gerçekleştirilen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın ilk yarışında ikinci olarak puanını 493’e yükseltti ve kariyerinde 2. kez dünya şampiyonu unvanına ulaştı.
BMW Rokit takımı adına mücadele eden milli motosikletçi, bu sezon üst üste 13 yarışı kazanarak organizasyon tarihindeki ardışık birincilik rekorunu kırdı. Razgatlıoğlu, Dünya Superbike kariyerinde çıktığı 217 yarışta 137 kez podyuma çıkarak önemli bir başarıya imza attı.
Hem kendi rekorlarını hem de şampiyona tarihini geliştiren 27 yaşındaki sporcu, kariyeri boyunca 56 kez birincilik kazanarak İstiklal Marşı’nı uluslararası arenada çaldırdı.
2024 sezonunda toplam 25 kez podyumda yer alan Razgatlıoğlu, bu başarıların 17’sini birincilik, 6’sını ikincilik ve 2’sini üçüncülük ile elde etti.
Razgatlıoğlu, ilk dünya şampiyonluğunu ise 2021 sezonunda Yamaha takımı adına yarışırken kazanmıştı.