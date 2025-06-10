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Mehmet Şimşek: 2026 refahın daha çok hissedildiği bir yıl olacak
Mehmet Şimşek: 2026 refahın daha çok hissedildiği bir yıl olacak
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Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek, 2026 yılına ilişkin beklentilerine dair "2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T10:31+0300
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ekonomi̇
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek finansmana erişimde geçici bir sıkılık olduğunu belirtirken "Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız" dedi.Mehmet Şimşek'ten 2026 mesajı: Fırsatlar genişleyecekBakan Şimşek Dünya gazetesinden Ece Ceyhun'un sorularını yanıtladı. Şimşek, dezenflasyon programı ile şimdiye kadar dış kırılganlıkların azaldığı, şoklara karşı direncin arttığı ve makro-finansal istikrarın güçlendiğine işaret ederek, "Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz. Ayrıca küresel yapısal sorunlara karşı da önemli avantajlarımız var. Bu nedenle, önümüzdeki döneme dair iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahibiz. İçinde bulunduğumuz süreci sadece riskleri yönetmek için değil, ekonomimizi daha rekabetçi kılacak yapısal dönüşümleri hayata geçirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak" dedi.Yeni destek paketleri yoldaŞimşek, iş dünyasının finansman sorununa dair şu bilgileri verdi:
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mehmet şimşek, mehmet şimşek enflasyon, mehmet şimşek açıklama
mehmet şimşek, mehmet şimşek enflasyon, mehmet şimşek açıklama

Mehmet Şimşek: 2026 refahın daha çok hissedildiği bir yıl olacak

10:31 10.06.2025
© AA / Harun ÖzalpHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2025
© AA / Harun Özalp
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Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şim­şek, 2026 yılına ilişkin beklentilerine dair "2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek finansmana erişimde geçici bir sıkılık olduğunu belirtirken "Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız" dedi.

Mehmet Şimşek'ten 2026 mesajı: Fırsatlar genişleyecek

Bakan Şimşek Dünya gazetesinden Ece Ceyhun'un sorularını yanıtladı. Şimşek, dezenflasyon programı ile şimdiye kadar dış kırılganlıkların azaldığı, şoklara karşı direncin arttığı ve makro-finansal istikrarın güçlendiğine işaret ederek, "Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz. Ayrıca küresel yapısal sorunlara karşı da önemli avantajlarımız var. Bu nedenle, önümüzdeki döneme dair iyimser olmak için güçlü gerekçelere sahibiz. İçinde bulunduğumuz süreci sadece riskleri yönetmek için değil, ekonomimizi daha rekabetçi kılacak yapısal dönüşümleri hayata geçirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. 2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak" dedi.

Yeni destek paketleri yolda

Şimşek, iş dünyasının finansman sorununa dair şu bilgileri verdi:
"Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır. Ayrıca çiftçimizin ve esnafımızın kullandığı kredinin finansman maliyetinin önemli bir kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz. Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz. İhracatçılarımıza sağladığımız destekler tarihî seviyelere ulaştı. Reeskont kredilerinin günlük limitini 13 kat artırdık. Eximbank'ın sermayesini 4 katına çıkardık. Sadece geçen yıl 18 bin ihracatçımıza 49 milyar dolar finansman sağladık, bu firmaların %83'ü KOBİ'ydi. 2025 hedefimiz 52 milyar dolar. Sadece yılın ilk dört ayında 15,7 milyar dolar kredi kullandırdık. Teminat sorunlarına da yapısal çözümler ürettik. Artık teminat olarak yalnızca banka teminat mektupları değil; kefalet kuruluşları, gayrimenkul ipoteği, şahıs ve firma kefaletleri ile açık krediler de kabul ediliyor. KOBİ'lerimizi de desteklemeye devam ediyoruz. Şu an 15 farklı Hazine destekli kefalet paketi yürürlükte ve toplam 114 milyar TL'lik finansman imkânı sağlanıyor. Mart ayında bunun 50 milyar TL'sini devreye aldık, özellikle ihracatçı KOBİ'lere yönlendirdik. Geçtiğimiz haftalarda da imalatçı KOBİ'lerimiz için 30 milyar TL'lik yeni bir paket açıkladık. Bu kaynaklar tüm KOBİ'lerimizin yatırım ve işletme harcamaları için hazır. Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız. Önceliğimizi ve enerjimizi, ülkemizin kapasite açığı olan sektörlerde üretime odaklandırmak durumundayız. Bu kapsamda, YTAK, Hit-30 ve yeni nesil yatırım teşvikleriyle, üretmek isteyen herkesin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
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