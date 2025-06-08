https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/memur-ve-emekliye-temmuz-zammi-icin-uc-farkli-senaryoda-oranlar-ne-olur--1096868336.html
Memur ve emekliye Temmuz zammı için üç farklı senaryoda oranlar ne olur?
Memur ve emekliye Temmuz zammı için üç farklı senaryoda oranlar ne olur?
Sputnik Türkiye
TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verileri sonrası memur ve emekli maaşlarına temmuzda yapılacak zam oranları üç farklı senaryoyla şekillendi. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur zam hesaplamaları
2025-06-08T11:34+0300
2025-06-08T11:34+0300
2025-06-08T11:41+0300
yaşam
ssk
bağ-kur
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emekli
emekli maaşı
zam
emekli maaş zam oranı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mayıs dönemi enflasyon oranını yüzde 15.09 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı büyük ölçüde şekillendi.Ocak 2025’te yüzde 11.54 zam alan memurlar için, şu ana kadar yüzde 8.57 enflasyon farkı oluştu. Buna temmuzda yürürlüğe girecek yüzde 5 toplu sözleşme zammı da eklenince toplam artış şimdiden yüzde 14’e yaklaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranları kesinleşecek. İşte üç farklı senaryo:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/en-dusuk-emekli-maasi-icin-yeni-tahmin-mayis-enflasyonu-sonrasi-5-aylik-fark-yuzde-151-oldu-1096853152.html
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Memur ve emekliye Temmuz zammı için üç farklı senaryoda oranlar ne olur?
11:34 08.06.2025 (güncellendi: 11:41 08.06.2025)
TÜİK’in 5 aylık enflasyon verilerini açıklamasının ardından, memur ve emeklilerin temmuzda alacağı maaş zammı için öne çıkan üç senaryoya göre zamlar ne kadar olur? Kesin rakamlar haziran enflasyonuyla belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mayıs dönemi enflasyon oranını yüzde 15.09 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı büyük ölçüde şekillendi.
Ocak 2025’te yüzde 11.54 zam alan memurlar için, şu ana kadar yüzde 8.57 enflasyon farkı oluştu. Buna temmuzda yürürlüğe girecek yüzde 5 toplu sözleşme zammı da eklenince toplam artış şimdiden yüzde 14’e yaklaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.
Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranları kesinleşecek. İşte üç farklı senaryo:
Haziran enflasyonu yüzde 1 olursa:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.24, memur ve memur emeklilerine yüzde 15.14 zam.
Haziran enflasyonu yüzde 1.5 olursa:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16.81, memur ve memur emeklilerine yüzde 15.71 zam.
Haziran enflasyonu yüzde 2 olursa:
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.40, memur ve memur emeklilerine yüzde 16.28 zam.