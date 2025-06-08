https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/memur-ve-emekliye-temmuz-zammi-icin-uc-farkli-senaryoda-oranlar-ne-olur--1096868336.html

Memur ve emekliye Temmuz zammı için üç farklı senaryoda oranlar ne olur?

Memur ve emekliye Temmuz zammı için üç farklı senaryoda oranlar ne olur?

Sputnik Türkiye

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon verileri sonrası memur ve emekli maaşlarına temmuzda yapılacak zam oranları üç farklı senaryoyla şekillendi. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur zam hesaplamaları

2025-06-08T11:34+0300

2025-06-08T11:34+0300

2025-06-08T11:41+0300

yaşam

ssk

bağ-kur

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

emekli

emekli maaşı

zam

emekli maaş zam oranı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mayıs dönemi enflasyon oranını yüzde 15.09 olarak açıkladı. Bu veriyle birlikte temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş zammı büyük ölçüde şekillendi.Ocak 2025’te yüzde 11.54 zam alan memurlar için, şu ana kadar yüzde 8.57 enflasyon farkı oluştu. Buna temmuzda yürürlüğe girecek yüzde 5 toplu sözleşme zammı da eklenince toplam artış şimdiden yüzde 14’e yaklaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla zam oranları kesinleşecek. İşte üç farklı senaryo:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/en-dusuk-emekli-maasi-icin-yeni-tahmin-mayis-enflasyonu-sonrasi-5-aylik-fark-yuzde-151-oldu-1096853152.html

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