https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/mangal-yakarken-ormani-da-yakti-bir-kisi-tutuklandi-1096917733.html
Mangal yakarken ormanı da yaktı: Bir kişi tutuklandı
Mangal yakarken ormanı da yaktı: Bir kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İzmir'de mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alanda yangına neden olması gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T16:09+0300
2025-06-10T16:09+0300
2025-06-10T16:09+0300
türki̇ye
i̇zmir
orman yangını
mangal
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İzmir Urla'da D.Ç.'nin arazisinde yaktığı mangaldan çıkan kıvılcımlar ormanlık alana sıçradı. Bölgede çıkan yangında iki dönüm arazi ve 22 kızılcam ağacı zarar gördü. Gözaltına alınan D.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Haziran'da sorumluluk sahasında devriye faaliyeti yürütürken, bölgede bir orman yangını başladığını fark etti.22 kızılçam ağacı yandıİhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangında, 2 dönümlük arazinin ve 22 kızılçam ağacının zarar gördüğü tespit edildi. Yangının, alanın bitişiğinde arazisi bulunan D.Ç'nin yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi.Gözaltına alınan D.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kanada-yanginlarinin-dumani-avrupaya-ulasti-daha-kirmizimsi-gun-batimlari-yasanabilir-1096775170.html
türki̇ye
i̇zmir
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i̇zmir, orman yangını, mangal
i̇zmir, orman yangını, mangal
Mangal yakarken ormanı da yaktı: Bir kişi tutuklandı
İzmir'de mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alanda yangına neden olması gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.
İzmir Urla'da D.Ç.'nin arazisinde yaktığı mangaldan çıkan kıvılcımlar ormanlık alana sıçradı. Bölgede çıkan yangında iki dönüm arazi ve 22 kızılcam ağacı zarar gördü. Gözaltına alınan D.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Haziran'da sorumluluk sahasında devriye faaliyeti yürütürken, bölgede bir orman yangını başladığını fark etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangında, 2 dönümlük arazinin ve 22 kızılçam ağacının zarar gördüğü tespit edildi. Yangının, alanın bitişiğinde arazisi bulunan D.Ç'nin yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi.
Gözaltına alınan D.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.