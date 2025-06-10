https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/mangal-yakarken-ormani-da-yakti-bir-kisi-tutuklandi-1096917733.html

Mangal yakarken ormanı da yaktı: Bir kişi tutuklandı

Mangal yakarken ormanı da yaktı: Bir kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alanda yangına neden olması gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T16:09+0300

2025-06-10T16:09+0300

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türki̇ye

i̇zmir

orman yangını

mangal

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İzmir Urla'da D.Ç.'nin arazisinde yaktığı mangaldan çıkan kıvılcımlar ormanlık alana sıçradı. Bölgede çıkan yangında iki dönüm arazi ve 22 kızılcam ağacı zarar gördü. Gözaltına alınan D.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 8 Haziran'da sorumluluk sahasında devriye faaliyeti yürütürken, bölgede bir orman yangını başladığını fark etti.22 kızılçam ağacı yandıİhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangında, 2 dönümlük arazinin ve 22 kızılçam ağacının zarar gördüğü tespit edildi. Yangının, alanın bitişiğinde arazisi bulunan D.Ç'nin yaktığı mangal ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı tespit edildi.Gözaltına alınan D.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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türki̇ye

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i̇zmir, orman yangını, mangal