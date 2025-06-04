https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/kanada-yanginlarinin-dumani-avrupaya-ulasti-daha-kirmizimsi-gun-batimlari-yasanabilir-1096775170.html
Kanada yangınlarının dumanı Avrupa'ya ulaştı: Daha kırmızımsı gün batımları yaşanabilir
Kanada yangınlarının dumanı Avrupa'ya ulaştı: Daha kırmızımsı gün batımları yaşanabilir
Sputnik Türkiye
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Atlantik'i geçerek Avrupa'ya ulaştı. Copernicus Atmosfer İzleme Servisi, özellikle İngiltere ve kuzeybatı Avrupa'da... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T00:16+0300
2025-06-04T00:16+0300
2025-06-04T00:16+0300
dünya
avrupa
atlantik
duman
yangın
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
hava
hava kirliliği
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Kanada'da Manitoba, Saskatchewan ve Ontario eyaletlerinde çıkan yoğun orman yangınlarından yükselen duman bulutları, Atlantik Okyanusu’nu aşarak Avrupa'ya ulaştı.Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’ne göre bu dumanların özellikle İngiltere üzerinden Avrupa kıtasına yayıldığı ifade edildi. Uzmanlar, dumanın çoğunlukla atmosferin üst katmanlarında taşındığını ve yer seviyesinde hava kalitesi üzerinde ciddi bir etkisinin beklenmediğini duyurdu.Görsel etkiler arasında dumandan kaynaklı daha kırmızımsı gün batımları yaşanacağı belirtilirken, bölgede yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/trump-kanada-51-eyalet-olursa-altin-kubbe-ucretsiz-1096574497.html
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avrupa, atlantik, duman, yangın, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, hava, hava kirliliği, hava saldırısı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, dünya meteoroloji örgütü, dünya meteoroloji günü
avrupa, atlantik, duman, yangın, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi, hava, hava kirliliği, hava saldırısı, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, dünya meteoroloji örgütü, dünya meteoroloji günü
Kanada yangınlarının dumanı Avrupa'ya ulaştı: Daha kırmızımsı gün batımları yaşanabilir
Kanada'daki orman yangınlarının dumanı Atlantik'i geçerek Avrupa'ya ulaştı. Copernicus Atmosfer İzleme Servisi, özellikle İngiltere ve kuzeybatı Avrupa'da duman bulutlarının etkili olacağını, ancak hava kalitesinde ciddi bir bozulma beklenmediğini açıkladı.
Kanada'da Manitoba, Saskatchewan ve Ontario eyaletlerinde çıkan yoğun orman yangınlarından yükselen duman bulutları, Atlantik Okyanusu’nu aşarak Avrupa'ya ulaştı.
Copernicus Atmosfer İzleme Servisi’ne göre bu dumanların özellikle İngiltere üzerinden Avrupa kıtasına yayıldığı ifade edildi. Uzmanlar, dumanın çoğunlukla atmosferin üst katmanlarında taşındığını ve yer seviyesinde hava kalitesi üzerinde ciddi bir etkisinin beklenmediğini duyurdu.
Görsel etkiler arasında dumandan kaynaklı daha kırmızımsı gün batımları yaşanacağı belirtilirken, bölgede yangınlar nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.