https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/alman-polisi-rossiya-segodnya-temsilcisi-feoktistovun-esi-ve-cocugunun-pasaportlarina-el-koydu-1096923142.html
Alman polisi, ‘Rossiya Segodnya’ temsilcisi Feoktistov’un eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koydu
Alman polisi, ‘Rossiya Segodnya’ temsilcisi Feoktistov’un eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koydu
Sputnik Türkiye
Alman polisi, Rossiya Segodnya Medya Grubu İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov’un Belin’de ailesinin yaşadığı daireye giderek eşi ve çocuğunun... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T20:34+0300
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Feoktistov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Alman polisinin Berlin'deki evine giderek eşi ve yedi yaşındaki kızının pasaportlarına el koyduğunu söyledi.Feoktistov, “Polisler, ailemle birlikte yaşadığım, eşim ve yedi yaşındaki kızımın hala ikamet ettiği daireye giderekpasaportlarına el koydu. Gerekçe olarak da 19 Ağustos'a kadar Almanya'yı terk etmeleri yönündeki talimata uymayarak kaçma ihtimali gösterildi” dedi.Feoktistov ayrıca, diğer Rus gazetecilerle ilgili benzer vakalarda pasaportlara el konulmadığını anımsattı.Alman makamları, Feoktistov'a ülkeyi terk etmesi için tanınan son tarih 19 Ağustos olmasına rağmen, geçen cuma günü Berlin Havaalanında uçaktan inmesine izin vermemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/volodin-alman-yetkililer-rusya-ile-catismayi-kiskirtiyor-1096850312.html
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Alman polisi, ‘Rossiya Segodnya’ temsilcisi Feoktistov’un eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koydu
Alman polisi, Rossiya Segodnya Medya Grubu İrtibat Bürosu Müdürü Sergey Feoktistov’un Belin’de ailesinin yaşadığı daireye giderek eşi ve çocuğunun pasaportlarına el koydu.
Feoktistov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Alman polisinin Berlin'deki evine giderek eşi ve yedi yaşındaki kızının pasaportlarına el koyduğunu söyledi.
Feoktistov, “Polisler, ailemle birlikte yaşadığım, eşim ve yedi yaşındaki kızımın hala ikamet ettiği daireye giderekpasaportlarına el koydu. Gerekçe olarak da 19 Ağustos'a kadar Almanya'yı terk etmeleri yönündeki talimata uymayarak kaçma ihtimali gösterildi” dedi.
Feoktistov ayrıca, diğer Rus gazetecilerle ilgili benzer vakalarda pasaportlara el konulmadığını anımsattı.
Alman makamları, Feoktistov'a ülkeyi terk etmesi için tanınan son tarih 19 Ağustos olmasına rağmen, geçen cuma günü Berlin Havaalanında uçaktan inmesine izin vermemişti.