https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/karabukte-bir-ayi-evin-bahce-kapisini-acarken-goruntulendi-bir-anda-kacip-gitti-1096893129.html

Karabük'te bir ayı evin bahçe kapısını açarken görüntülendi: Bir anda kaçıp gitti

Karabük'te bir ayı evin bahçe kapısını açarken görüntülendi: Bir anda kaçıp gitti

Sputnik Türkiye

Karabük'te bir ayının evin bahçe kapısını açtığı anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde ayı kapıyı açmayı başardığı gibi kaçıp gidiyor. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T01:31+0300

2025-06-10T01:31+0300

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yaşam

ayı

karabük

bahçe

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Karabük'te merkeze bağlı Bulak köyünde ormanlık alandan gelen ayı bir evin yakınlarında dolaşarak, evin bahçe kapısını tutup açmaya çalıştı.Kapıyı kısmen açan ayı, bir anda panikleyerek hızla geldiği yöne doğru gitti.Ayının kapıyı açmaya çalıştığı anlar ise evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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ayı, karabük, bahçe