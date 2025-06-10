https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/karabukte-bir-ayi-evin-bahce-kapisini-acarken-goruntulendi-bir-anda-kacip-gitti-1096893129.html
Karabük'te bir ayı evin bahçe kapısını açarken görüntülendi: Bir anda kaçıp gitti
Karabük'te bir ayı evin bahçe kapısını açarken görüntülendi: Bir anda kaçıp gitti
Sputnik Türkiye
Karabük'te bir ayının evin bahçe kapısını açtığı anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde ayı kapıyı açmayı başardığı gibi kaçıp gidiyor. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T01:31+0300
2025-06-10T01:31+0300
2025-06-10T01:33+0300
yaşam
ayı
karabük
bahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091911398_45:0:953:511_1920x0_80_0_0_e932ae0f48f1e66474629f4b8bc9820f.jpg
Karabük'te merkeze bağlı Bulak köyünde ormanlık alandan gelen ayı bir evin yakınlarında dolaşarak, evin bahçe kapısını tutup açmaya çalıştı.Kapıyı kısmen açan ayı, bir anda panikleyerek hızla geldiği yöne doğru gitti.Ayının kapıyı açmaya çalıştığı anlar ise evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/dunyanin-en-iyi-50-kahvaltisi-aciklandi-turkiye-listede-birinci-oldu-1096887692.html
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091911398_159:0:840:511_1920x0_80_0_0_4e9f7c36d67dc351b5922adcc78d0b5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ayı, karabük, bahçe
Karabük'te bir ayı evin bahçe kapısını açarken görüntülendi: Bir anda kaçıp gitti
01:31 10.06.2025 (güncellendi: 01:33 10.06.2025)
Karabük'te bir ayının evin bahçe kapısını açtığı anlar güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde ayı kapıyı açmayı başardığı gibi kaçıp gidiyor.
Karabük'te merkeze bağlı Bulak köyünde ormanlık alandan gelen ayı bir evin yakınlarında dolaşarak, evin bahçe kapısını tutup açmaya çalıştı.
Kapıyı kısmen açan ayı, bir anda panikleyerek hızla geldiği yöne doğru gitti.
Ayının kapıyı açmaya çalıştığı anlar ise evin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.