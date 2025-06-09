https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/dunyanin-en-iyi-50-kahvaltisi-aciklandi-turkiye-listede-birinci-oldu-1096887692.html

Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı açıklandı: Türkiye listede birinci oldu

Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı açıklandı: Türkiye listede birinci oldu

Sputnik Türkiye

TasteAtlas, Haziran 2025 itibarıyla dünyanın en iyi 50 kahvaltısını sıraladı. Listenin zirvesinde Türkiye’ye özgü 'kahvaltı' 4.8 puanla birinci sırada yer... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T17:28+0300

2025-06-09T17:28+0300

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dünya

türkiye

kahvaltı

van kahvaltısı

yemek

zeytin

peynir

kaşar peyniri

bal

kaymak

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TasteAtlas’ın Haziran 2025 sıralamasında, geleneksel Türk kahvaltısı dünyanın en iyi kahvaltısı seçildi.Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı listesinde Türkiye'den 6 farklı ürün yer aldı. Listenin birinci sırasında Kahvaltı, dokuzuncu sırada Katmer, on ikinci sırada Mercimek Çorbası, yirmi dördüncü sırada Börek, yirmi sekizinci sırada Bal Kaymak ve son olarak Gözleme kırk altıncı sırada yer almayı başardı.Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/arastirma-kahvalti-yapmamak-bel-cevresini-yuzde-4-buyutuyor-1092304982.html

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türkiye, kahvaltı, van kahvaltısı, yemek, zeytin, peynir, kaşar peyniri, bal, kaymak, sucuk