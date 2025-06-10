https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/izmirde-asirlik-cinar-saniyeler-icinde-devrildi-bina-yikiliyor-gibi-buyuk-ses-duyduk-1096910851.html

İzmir'de asırlık çınar saniyeler içinde devrildi: 'Bina yıkılıyor gibi büyük ses duyduk'

İzmir'de asırlık çınar saniyeler içinde devrildi: 'Bina yıkılıyor gibi büyük ses duyduk'

Sputnik Türkiye

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki asırlık çınar ağacı devrildi. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T13:16+0300

2025-06-10T13:16+0300

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kemeraltı

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İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki asırlık çınar devrildi.Asırlık çınar saniyeler içinde devrildiKemeraltı Çarşısı'nın Konak Atatürk Meydanı'ndaki girişinde bulunan ağaç, bilinmeyen nedenle devrildi.'Allah'tan kimse yoktu'Belediye ekipleri, yolun bir kısmını kapatan ağacı keserek kaldırmak için çalışma başlattı. Olay anını gören esnaf Ali Demirdelen, çarşı girişini çok fazla insanın kullandığını, olayda kimsenin yaralanmamasının şans olduğunu söyledi.Ağacın büyük sesle yıkıldığını ifade eden Demirdelen, "Buradaki bütün esnaf ağacın yanına koştuk, yardım etmek için seslendik. Allah'tan kimse yoktu" dedi.'Bina yıkılıyor gibi ses duyduk'İnsanların gelip geçerken gölgesinden faydalandığını anlatan Mansur, "Sanki bir bina yıkılıyor gibi büyük ses duyduk. İnsanlar kaçışmaya başlayınca biz de ağacın yanına geldik. Baktık kimse altında kalmış mı diye. Allah'tan kimse yoktu. Ağacımızın devrilmesine ve gölgesinin artık olmayacağına çok üzüldük." ifadelerini kullandı.

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