https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/dugun-salonunda-uzerine-dekoratif-kemer-devrilen-doktor-hayatini-kaybetmisti-uc-kisi-gozaltinda--1096521194.html

Düğün salonunda üzerine dekoratif kemer devrilen doktor hayatını kaybetmişti: Üç kişi gözaltında

Düğün salonunda üzerine dekoratif kemer devrilen doktor hayatını kaybetmişti: Üç kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

İzmir'de bir düğün salonunda üzerine dekoratif kemer yıkılması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesi, bir kişinin de ağır yaralanmasıyla ilgili üç şüpheli... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T13:08+0300

2025-05-26T13:08+0300

2025-05-26T13:08+0300

türki̇ye

i̇zmir tabip odası

i̇zmir

afad

düğün salonu

dr. mehmet fatih baltacı

hayatını kaybetti

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İzmir'de düğün salonundaki etkinlik sırasında Dr. Mehmet Fatih Baltacı ve eşi Güler Baltacı'nın üzerine dekoratif kemer yıkılmıştı. Genç doktor hayatını kaybederken eşi de ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Kahvaltı organizasyonu için gitmişlerdi Bir anaokulunun düğün salonunda düzenlediği kahvaltı organizasyonu sırasında, Menemen Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı öğrenilen 35 yaşındaki Doktor Mehmet Fatih ile eşi Güler Baltacı’nın üzerine dekoratif kemer yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Taş blokların altından çıkarılan çift ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki müdahalelerinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çitten Mehmet Fatih Baltacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güler Baltacı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Salon işletmecisi, eşi ve oğlu gözaltındaOlayın ardından jandarma ekiplerince işletme yetkilisi N.C'nin (50) ardından N.C'nin eşi ve oğlu da gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İzmir Tabip Odası'ndan tepki İzmir Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "İhmalkarlık, özensizlik, adam sendecilik, genç bir hekim arkadaşımızı, Dr. Mehmet Fatih Baltacı'yı hayattan kopardı. Hastalara şifa olmak için defalarca acil servise girmiş bir hekim yaralı bedeniyle girdi bugün acil servise. Menemen Devlet Hastanesi'nde görev yapan meslektaşlarımızın yoğun uğraşına rağmen ne yazık ki hayata döndürülemedi" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/1096506461.html

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i̇zmir tabip odası, i̇zmir, afad, düğün salonu, dr. mehmet fatih baltacı , hayatını kaybetti