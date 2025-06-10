https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/isvecli-aktivist-thunberg-israil-tarafindan-uluslararasi-sularda-kacirildik-1096922039.html
İsveçli aktivist Thunberg: İsrail tarafından uluslararası sularda ‘kaçırıldık’
İsveçli aktivist Thunberg: İsrail tarafından uluslararası sularda ‘kaçırıldık’
Sputnik Türkiye
İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail'i kendisini ve diğer aktivistleri uluslararası sularda ‘kaçırmakla’ suçladı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T19:48+0300
2025-06-10T19:48+0300
2025-06-10T19:46+0300
greta thunberg
i̇srail
gazze
madleen
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aktivist
abluka
i̇talya
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İsrail tarafından Paris'e giden bir uçağa bindirilerek sınır dışı edilen İsveçli aktivist Greta Thunberg, Paris Charles de Gaulle havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in kendisi ve diğer aktivistleri Gazze Şeridi'ne giderken uluslararası sularda ‘yasadışı bir şekilde kaçırdığını’ söyledi.Thunberg, “Uluslararası sulardaydık, İsrail tarafından yasadışı bir şekilde kaçırıldık ve irademiz dışında İsrail'e götürüldük ve orada tutulduk. Bazılarımız sınır dışı edildi, bazı arkadaşlarımız hala orada” dedi.İsveçli aktivist, eyleme katılan diğer kişilerle birlikte Filistinlilere insani yardım ulaştırmaya çalışırken "yanlış bir şey yapmadıklarını ve herhangi bir yasayı ihlal etmediklerini" vurguladı.Pazartesi akşamı Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya'dan 12 aktivistle birlikte yola çıkan Madleen gemisine İsrail ordusu tarafından müdahale edilmişti.İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden aralarında Greta Thunberg'in de yer aldığı 4 kişiyi sınır dışı edeceğini, bunu reddeden 8 aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/trump-greta-thunberg-ofke-kontrolu-dersi-almali-ona-tavsiyem-bu-1096892052.html
i̇srail
gazze
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greta thunberg, i̇srail, gazze, madleen, paris, aktivist, abluka, i̇talya, charles de gaulle
greta thunberg, i̇srail, gazze, madleen, paris, aktivist, abluka, i̇talya, charles de gaulle
İsveçli aktivist Thunberg: İsrail tarafından uluslararası sularda ‘kaçırıldık’
İsveçli aktivist Greta Thunberg, İsrail'i kendisini ve diğer aktivistleri uluslararası sularda ‘kaçırmakla’ suçladı.
İsrail tarafından Paris'e giden bir uçağa bindirilerek sınır dışı edilen İsveçli aktivist Greta Thunberg, Paris Charles de Gaulle havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in kendisi ve diğer aktivistleri Gazze Şeridi'ne giderken uluslararası sularda ‘yasadışı bir şekilde kaçırdığını’ söyledi.
Thunberg, “Uluslararası sulardaydık, İsrail tarafından yasadışı bir şekilde kaçırıldık ve irademiz dışında İsrail'e götürüldük ve orada tutulduk. Bazılarımız sınır dışı edildi, bazı arkadaşlarımız hala orada” dedi.
İsveçli aktivist, eyleme katılan diğer kişilerle birlikte Filistinlilere insani yardım ulaştırmaya çalışırken "yanlış bir şey yapmadıklarını ve herhangi bir yasayı ihlal etmediklerini" vurguladı.
Pazartesi akşamı Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya'dan 12 aktivistle birlikte yola çıkan Madleen gemisine İsrail ordusu tarafından müdahale edilmişti.
İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden aralarında Greta Thunberg'in de yer aldığı 4 kişiyi sınır dışı edeceğini, bunu reddeden 8 aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağı duyurmuştu.