Trump: Greta Thunberg öfke kontrolü dersi almalı, ona tavsiyem bu

Genç ve öfkeli biri. Gerçek bir öfke mi bilmiyorum, ama öfke kontrolü dersine gitmesi gerek. Ona en büyük tavsiyem bu olur. İsrail’in yeterince sorunu var, Greta Thunberg’i kaçırmasına gerek yok. Gerçekten bunu mu söyledi? İsrail tarafından kaçırıldığını mı?