https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/trump-greta-thunberg-ofke-kontrolu-dersi-almali-ona-tavsiyem-bu-1096892052.html
Trump: Greta Thunberg öfke kontrolü dersi almalı, ona tavsiyem bu
Trump: Greta Thunberg öfke kontrolü dersi almalı, ona tavsiyem bu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 'Amerika’ya Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı' sırasında çevre aktivisti Greta Thunberg’i hedef aldı. Trump, Gazze’ye insani yardım... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T23:26+0300
2025-06-09T23:26+0300
2025-06-09T23:26+0300
dünya
greta thunberg
öfke
öfke kontrolü
kurs
i̇sveç
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail ordusu
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce9e25d54a4bc16dca276eeb8eb04876.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında sert açıklamalarda bulundu.Trump, 'Amerika’ya Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı' sırasında Thunberg’i 'genç ve öfkeli bir kişi' olarak nitelendirerek öfke kontrolü eğitimi alması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları Thunberg’in Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışırken İsrail güçlerince alıkonulmasının ardından geldi.'Genç ve öfkeli biri'Thunberg, İsrail tarafından kaçırıldığını sosyal medya hesabından duyururken Trump, İsrail’in Greta Thunberg’i kaçırmaya ihtiyacı olmadığını belirterek şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-disisleri-bakanligi-paylasti-madleen-gemisindeki-aktivistlerin-son-hali-ortaya-cikti-1096891777.html
i̇sveç
i̇srail
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/15/1094713667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c341a42407dcf76f5d2da60d16b311c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
greta thunberg, öfke, öfke kontrolü, kurs, i̇sveç, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, abd, abd ordusu
greta thunberg, öfke, öfke kontrolü, kurs, i̇sveç, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail ordusu, abd, abd ordusu
Trump: Greta Thunberg öfke kontrolü dersi almalı, ona tavsiyem bu
ABD Başkanı Donald Trump, 'Amerika’ya Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı' sırasında çevre aktivisti Greta Thunberg’i hedef aldı. Trump, Gazze’ye insani yardım taşımaya çalışırken İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Thunberg için öfke kontrolü dersi almasını tavsiye etti.
ABD Başkanı Donald Trump, iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında sert açıklamalarda bulundu.
Trump, 'Amerika’ya Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı' sırasında Thunberg’i 'genç ve öfkeli bir kişi' olarak nitelendirerek öfke kontrolü eğitimi alması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları Thunberg’in Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışırken İsrail güçlerince alıkonulmasının ardından geldi.
Thunberg, İsrail tarafından kaçırıldığını sosyal medya hesabından duyururken Trump, İsrail’in Greta Thunberg’i kaçırmaya ihtiyacı olmadığını belirterek şöyle konuştu:
Genç ve öfkeli biri. Gerçek bir öfke mi bilmiyorum, ama öfke kontrolü dersine gitmesi gerek. Ona en büyük tavsiyem bu olur. İsrail’in yeterince sorunu var, Greta Thunberg’i kaçırmasına gerek yok. Gerçekten bunu mu söyledi? İsrail tarafından kaçırıldığını mı?