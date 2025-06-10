https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/iski-duyurdu-yarin-14-saat-su-kesintisi-yasanacak-ilceler-aciklandi-1096916664.html
İSKİ duyurdu: Yarın 14 saat su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı
İSKİ duyurdu: Yarın 14 saat su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı
Sputnik Türkiye
İSKİ, İstanbul’un Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında 14 saatlik su kesintisi... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T14:58+0300
2025-06-10T14:58+0300
2025-06-10T14:58+0300
türki̇ye
bağcılar
güngören
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
su kesintisi
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’dan gece yarısına kadar sürecek planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde bazı mahalleleri etkileyecek.14 Saat SürecekİSKİ'nin açıklamasına göre, kesinti süresi toplam 14 saat olacak. Bu süre zarfında ana isale hattında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, ayrıca kelebek vana elektromekanik ekipman değişimleri yapılacak. Çalışmaların, Bahçelievler Terfi Merkezi ve çevresindeki su iletim hatlarını kapsadığı belirtildi.Su kesintisinden etkilenecek mahallelerBahçelievler: Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı), Siyavuşpaşa (bir kısmı)Bağcılar: Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir, HürriyetGüngören: Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı), GüneştepeEsenler: Fatih Mahallesi (bir kısmı)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/akaryakitta-tabelalar-guncellenecek-benzine-zam-geliyor-1096915443.html
türki̇ye
bağcılar
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bağcılar, güngören, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi
bağcılar, güngören, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi
İSKİ duyurdu: Yarın 14 saat su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı
İSKİ, İstanbul’un Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında 14 saatlik su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Çalışmalar kapsamında ana isale hattında ve vanalarda bakım ve yenileme yapılacak. Su kesintisi mahalle mahalle duyuruldu.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’dan gece yarısına kadar sürecek planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde bazı mahalleleri etkileyecek.
İSKİ'nin açıklamasına göre, kesinti süresi toplam 14 saat olacak. Bu süre zarfında ana isale hattında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, ayrıca kelebek vana elektromekanik ekipman değişimleri yapılacak. Çalışmaların, Bahçelievler Terfi Merkezi ve çevresindeki su iletim hatlarını kapsadığı belirtildi.
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler
Bahçelievler: Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı), Siyavuşpaşa (bir kısmı)
Bağcılar: Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir, Hürriyet
Güngören: Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı), Güneştepe
Esenler: Fatih Mahallesi (bir kısmı)