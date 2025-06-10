https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/iski-duyurdu-yarin-14-saat-su-kesintisi-yasanacak-ilceler-aciklandi-1096916664.html

İSKİ duyurdu: Yarın 14 saat su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı

İSKİ duyurdu: Yarın 14 saat su kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı

Sputnik Türkiye

İSKİ, İstanbul’un Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında 14 saatlik su kesintisi... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T14:58+0300

2025-06-10T14:58+0300

2025-06-10T14:58+0300

türki̇ye

bağcılar

güngören

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_e6d6a5dba5380af7781e24d626f6f719.jpg

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’dan gece yarısına kadar sürecek planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesinti, Bahçelievler, Esenler, Bağcılar ve Güngören ilçelerinde bazı mahalleleri etkileyecek.14 Saat SürecekİSKİ'nin açıklamasına göre, kesinti süresi toplam 14 saat olacak. Bu süre zarfında ana isale hattında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları, ayrıca kelebek vana elektromekanik ekipman değişimleri yapılacak. Çalışmaların, Bahçelievler Terfi Merkezi ve çevresindeki su iletim hatlarını kapsadığı belirtildi.Su kesintisinden etkilenecek mahallelerBahçelievler: Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı), Siyavuşpaşa (bir kısmı)Bağcılar: Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir, HürriyetGüngören: Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı), GüneştepeEsenler: Fatih Mahallesi (bir kısmı)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/akaryakitta-tabelalar-guncellenecek-benzine-zam-geliyor-1096915443.html

türki̇ye

bağcılar

güngören

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bağcılar, güngören, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), su kesintisi