https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/akaryakitta-tabelalar-guncellenecek-benzine-zam-geliyor-1096915443.html
Akaryakıtta tabelalar güncellenecek: Benzine zam geliyor
Akaryakıtta tabelalar güncellenecek: Benzine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Sürücüleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına 14 Haziran Cuma günü itibarıyla yaklaşık 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T14:06+0300
2025-06-10T14:06+0300
2025-06-10T14:06+0300
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Benzin fiyatları bu hafta itibarıyla yeniden artıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Haziran Cuma günü itibarıyla benzine yaklaşık 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Eğer döviz kuru ve petrol fiyatlarında ani bir gerileme yaşanmazsa, zam pompaya yansıyacak.Benzine yapılacak zamma karşın, motorin fiyatlarında şu an için herhangi bir artış öngörülmüyor. Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketliliği nedeniyle fiyatlarda kısa vadede oynaklığın süreceğini belirtiyor.İllere göre güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı büyük şehirlerdeki ortalama fiyatlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/akaryakitta-yeni-donem-basladi-bugun-itibariyla-zorunlu-oldu-1096707003.html
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benzin fiyatları, motorin fiyatları, benzine zam, akaryakıt fiyatları, 14 haziran benzin zammı, güncel benzin fiyatı, i̇stanbul benzin fiyatı, ankara motorin fiyatı, i̇zmir akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları
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Akaryakıtta tabelalar güncellenecek: Benzine zam geliyor
Sürücüleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına 14 Haziran Cuma günü itibarıyla yaklaşık 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor. Zam beklentisi, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlanıyor.
Benzin fiyatları bu hafta itibarıyla yeniden artıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Haziran Cuma günü itibarıyla benzine yaklaşık 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Eğer döviz kuru ve petrol fiyatlarında ani bir gerileme yaşanmazsa, zam pompaya yansıyacak.
Benzine yapılacak zamma karşın, motorin fiyatlarında şu an için herhangi bir artış öngörülmüyor. Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketliliği nedeniyle fiyatlarda kısa vadede oynaklığın süreceğini belirtiyor.
İllere göre güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı büyük şehirlerdeki ortalama fiyatlar:
İstanbulBenzin:
46,75 - 46,90 TLMotorin:
46,08 - 46,20 TL
AnkaraBenzin:
47,58 TLMotorin:
47,08 TL
İzmirBenzin:
47,91 TLMotorin:
47,40 TL