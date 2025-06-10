https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/akaryakitta-tabelalar-guncellenecek-benzine-zam-geliyor-1096915443.html

Akaryakıtta tabelalar güncellenecek: Benzine zam geliyor

Akaryakıtta tabelalar güncellenecek: Benzine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Sürücüleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına 14 Haziran Cuma günü itibarıyla yaklaşık 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T14:06+0300

2025-06-10T14:06+0300

2025-06-10T14:06+0300

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Benzin fiyatları bu hafta itibarıyla yeniden artıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Haziran Cuma günü itibarıyla benzine yaklaşık 1 TL zam gelmesi bekleniyor. Eğer döviz kuru ve petrol fiyatlarında ani bir gerileme yaşanmazsa, zam pompaya yansıyacak.Benzine yapılacak zamma karşın, motorin fiyatlarında şu an için herhangi bir artış öngörülmüyor. Uzmanlar, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru hareketliliği nedeniyle fiyatlarda kısa vadede oynaklığın süreceğini belirtiyor.İllere göre güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt fiyatları illere göre değişiklik gösteriyor. İşte bazı büyük şehirlerdeki ortalama fiyatlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/akaryakitta-yeni-donem-basladi-bugun-itibariyla-zorunlu-oldu-1096707003.html

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