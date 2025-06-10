https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/iran-abd-nukleer-anlasma-gorusmelerinin-6-turu-15-haziranda-ummanda-yapilacak-1096894164.html

İran-ABD nükleer anlaşma görüşmelerinin 6. turu 15 Haziran’da Umman’da yapılacak

İran-ABD nükleer anlaşma görüşmelerinin 6. turu 15 Haziran’da Umman’da yapılacak

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD dolaylı görüşmelerinin bir sonraki turunun gelecek pazar günü Maskat'ta gerçekleştirilmesinin... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T04:23+0300

2025-06-10T04:23+0300

2025-06-10T04:23+0300

dünya

abd

i̇ran

maskat

i̇ran nükleer anlaşması

i̇ran nükleer görüşmeleri

i̇ran dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/14/1043614542_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2c8e1096ab1ab946b943c95d09a8dd55.jpg

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin altıncı turunun 15 Haziran’da Umman’ın başkenti Maskat'ta yapılmasının planlandığını açıkladı.İran Dışişleri Bakanlığı'nın Telegram kanalında yer alan açıklamada, “Yapılan istişareler dikkate alınarak, İran ile ABD arasındaki dolaylı görüşmelerin bir sonraki turunun Pazar günü Maskat’ta yapılması planlanıyor.” ifadeleri yer aldı.Bekayi ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Oslo Forumu'na katılmak üzere 11-12 Haziran tarihlerinde Norveç’i ziyaret edeceğini bildirdi.Neler olmuştu?İran ile ABD, Umman’ın arabuluculuğunda İran’ın nükleer dosyasına ilişkin beş tur dolaylı görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmelerin sonuncusu 23 Mayıs’ta Roma’da yapılmıştı. Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman tarafından önerilen mekanizmaların müzakerelerde ilerleme kaydedilmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olabileceğini belirtmiş, böyle bir ilerlemenin bir ya da iki turda sağlanabileceğini ifade etmişti.Öte yandan taraflar arasındaki çelişkiler de son dönemde artış göstermiş, ABD, İran’ın uranyum zenginleştirmeden vazgeçmesini talep ederken, İran tarafı bu talepleri reddetmiş, Washington’un Tahran’ın uranyum zenginleştirme teknolojisini terk etmesini ısrarla istemesi durumunda bir anlaşmaya varılamayacağını vurgulamıştı. İran ayrıca, uranyum zenginleştirme seviyesini düşürme olasılığına açık olduğunu ve nükleer programının barışçıl niteliğini göstermek amacıyla nükleer faaliyetler üzerinde daha fazla kontrole izin vermeye hazır olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/iran-elde-ettigimiz-veriler-gizli-israil-nukleer-tesislerini-vurmamiza-olanak-taniyacak-1096891890.html

i̇ran

maskat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, i̇ran, maskat, i̇ran nükleer anlaşması, i̇ran nükleer görüşmeleri, i̇ran dışişleri bakanlığı