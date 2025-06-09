https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/iran-elde-ettigimiz-veriler-gizli-israil-nukleer-tesislerini-vurmamiza-olanak-taniyacak-1096891890.html
İran: Elde ettiğimiz veriler gizli İsrail nükleer tesislerini vurmamıza olanak tanıyacak
İran: Elde ettiğimiz veriler gizli İsrail nükleer tesislerini vurmamıza olanak tanıyacak
Sputnik Türkiye
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail’in nükleer tesislerine ilişkin elde edilen bilgilerin, Tahran’ın olası bir saldırıya karşılık verme kapasitesini... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T22:50+0300
2025-06-09T22:50+0300
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İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail’in nükleer sektörüyle ilgili gizli bilgilere ulaştığı, bu verilerin olası bir saldırı durumunda İsrail’in gizli nükleer tesislerine karşı misilleme yapılmasına olanak tanıyacağı belirtildi.Konsey, IRIB yayıncısının aktardığına göre, "Bugün bu bilgilere erişim... İslam savaşçılarının, İsrail rejiminin ülkenin [İran'ın] nükleer tesislerine olası bir saldırısına, [İsrail'in] gizli nükleer tesislerine derhal saldırarak ve saldırganlığın türüne bağlı olarak [İran'ın] ekonomik ve askeri altyapısına gelebilecek her türlü zarara açıkça orantılı bir yanıt vermelerine olanak tanıdı." dedi.İran devlet haber ajansı Tesnim’in Cumartesi günü geçtiği haberde ise İran İstihbarat Bakanlığı’nın İsrail’in nükleer programıyla ilgili geniş bir gizli belge arşivine ulaştığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-yardim-gemisine-operasyon-duzenlemisti-madleen-asdod-limanina-geldi-1096890420.html
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i̇srail, i̇ran, tahran, irib, ortadoğu
i̇srail, i̇ran, tahran, irib, ortadoğu
İran: Elde ettiğimiz veriler gizli İsrail nükleer tesislerini vurmamıza olanak tanıyacak
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail’in nükleer tesislerine ilişkin elde edilen bilgilerin, Tahran’ın olası bir saldırıya karşılık verme kapasitesini artırdığını söyledi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail’in nükleer sektörüyle ilgili gizli bilgilere ulaştığı, bu verilerin olası bir saldırı durumunda İsrail’in gizli nükleer tesislerine karşı misilleme yapılmasına olanak tanıyacağı belirtildi.
Konsey, IRIB yayıncısının aktardığına göre, "Bugün bu bilgilere erişim... İslam savaşçılarının, İsrail rejiminin ülkenin [İran'ın] nükleer tesislerine olası bir saldırısına, [İsrail'in] gizli nükleer tesislerine derhal saldırarak ve saldırganlığın türüne bağlı olarak [İran'ın] ekonomik ve askeri altyapısına gelebilecek her türlü zarara açıkça orantılı bir yanıt vermelerine olanak tanıdı." dedi.
İran devlet haber ajansı Tesnim’in Cumartesi günü geçtiği haberde ise İran İstihbarat Bakanlığı’nın İsrail’in nükleer programıyla ilgili geniş bir gizli belge arşivine ulaştığı bildirilmişti.