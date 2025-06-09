https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/iran-elde-ettigimiz-veriler-gizli-israil-nukleer-tesislerini-vurmamiza-olanak-taniyacak-1096891890.html

İran: Elde ettiğimiz veriler gizli İsrail nükleer tesislerini vurmamıza olanak tanıyacak

İran: Elde ettiğimiz veriler gizli İsrail nükleer tesislerini vurmamıza olanak tanıyacak

Sputnik Türkiye

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, İsrail’in nükleer tesislerine ilişkin elde edilen bilgilerin, Tahran’ın olası bir saldırıya karşılık verme kapasitesini... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T22:50+0300

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İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, İran'ın İsrail’in nükleer sektörüyle ilgili gizli bilgilere ulaştığı, bu verilerin olası bir saldırı durumunda İsrail’in gizli nükleer tesislerine karşı misilleme yapılmasına olanak tanıyacağı belirtildi.Konsey, IRIB yayıncısının aktardığına göre, "Bugün bu bilgilere erişim... İslam savaşçılarının, İsrail rejiminin ülkenin [İran'ın] nükleer tesislerine olası bir saldırısına, [İsrail'in] gizli nükleer tesislerine derhal saldırarak ve saldırganlığın türüne bağlı olarak [İran'ın] ekonomik ve askeri altyapısına gelebilecek her türlü zarara açıkça orantılı bir yanıt vermelerine olanak tanıdı." dedi.İran devlet haber ajansı Tesnim’in Cumartesi günü geçtiği haberde ise İran İstihbarat Bakanlığı’nın İsrail’in nükleer programıyla ilgili geniş bir gizli belge arşivine ulaştığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-yardim-gemisine-operasyon-duzenlemisti-madleen-asdod-limanina-geldi-1096890420.html

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