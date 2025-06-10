https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/ibrahim-hatipoglu-konustu-galatasaraydan-osimhen-transferi-hakkinda-ilk-aciklama-1096924940.html

İbrahim Hatipoğlu konuştu: Galatasaray'dan Osimhen transferi hakkında ilk açıklama

İbrahim Hatipoğlu konuştu: Galatasaray'dan Osimhen transferi hakkında ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in şampiyon ekibi Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in geleceği hakkında TRT Spor'da çarpıcı... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T23:14+0300

2025-06-10T23:14+0300

2025-06-10T23:14+0300

spor

i̇brahim hatipoğlu

galatasaray

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

osimhen

victor james osimhen

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Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Victor Osimhen’in takımda kalma ihtimalinin her geçen gün arttığını açıkladı.Osimhen’in Napoli’den Galatasaray’a bedelsiz olarak kiralandığını açıklayan Hatipoğlu "Napoli'ye 1 lira kiralama bedeli ödemedik. Oyuncuya verdiğimiz maaş, Napoli'deki kazancının bile altında kaldı. Ağustos ve eylül maaşı ödenmişti. Tüm bonuslarını gerçekleştirdi ve bu şekilde ödeme yaptık. Sözleşmesinde 75 milyon euroluk bir çıkış maddesi var ve bu tüm kulüpler için geçerli" dedi.'İstanbul'da yaşamaktan mutlu'İstanbul’da yaşamaktan mutlu olan Osimhen’in Galatasaray’a aidiyet gösterdiğini vurgulayan Hatipoğlu "Osimhen 41 maç oynadı ve Başakşehir maçı en çok sinirlendiği karşılaşmaydı. Sert mücadeleler yaşandı. Buna rağmen son maçında bile büyük özveri gösterdi. İş ahlakı çok yüksek" diye konuştu.'1 dakikada gelmeyi kabul etti'Hatipoğlu, Osimhen’in Galatasaray’a transfer sürecinde hiç tereddüt etmediğini belirterek "1 dakikada gelmeyi kabul etti. Takımda hiçbir problem yaşanmadı. Tüm oyuncularımız karakterli ve takıma bağlıydı. Adeta bir kolej havası vardı" ifadelerini kullandı.'Galatasaray’ın teklifi var'Victor Osimhen’in takımda kalıp kalmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Hatipoğlu "Bu süreç karmaşık. Galatasaray’ın bir teklifi var. Abdullah Kavukcu ve George Gardi bu süreci yönetiyor. Osimhen’in kalma ihtimali her geçen gün artıyor ancak karar vermesi kolay olmayacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/galatasarayin-yildizi-avrupadan-vazgecmedi-osimhen-45-milyon-euroluk-teklifi-reddetti-1096876181.html

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i̇brahim hatipoğlu, galatasaray, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, osimhen, victor james osimhen