https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/galatasarayin-yildizi-avrupadan-vazgecmedi-osimhen-45-milyon-euroluk-teklifi-reddetti-1096876181.html

Galatasaray'ın yıldızı Avrupa’dan vazgeçmedi: Osimhen, 45 milyon euroluk teklifi reddetti

Galatasaray'ın yıldızı Avrupa’dan vazgeçmedi: Osimhen, 45 milyon euroluk teklifi reddetti

Sputnik Türkiye

Victor Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in sezon başına 45 milyon euroluk teklifini reddetti. Napoli’nin bonservisini elinde bulundurduğu Nijeryalı... 08.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-08T19:47+0300

2025-06-08T19:47+0300

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spor

osimhen

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galatasaray sk

galatasaray spor kulübü

galatasaray adası

galatasaray sportif aş

galatasaray spor kulübü derneği

al hilal

suudi arabistan

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Victor Osimhen, Al-Hilal’in 45 milyon euroluk yıllık maaş teklifini reddederek Avrupa’da kalma kararını sürdürdü.Al-Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Galatasaray'da kiralık oynayan Osimhen’i kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktörlüğünü Simone Inzaghi’nin yaptığı Suudi ekibi, bu transfer için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis, oyuncuya ise bonuslarla 45 milyon euro maaş teklifinde bulundu.Avrupa'da kalmak istediğini açıklayan Victor Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in dev teklifini reddetti. 2024-25 sezonunu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Osimhen'in sarı kırmızılı takımda kalmak istediği iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/75-milyon-euroluk-osimhen-transferinde-buyuk-kargasa-al-hilal-anlasmasi-suya-dustu-1096852299.html

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