https://anlatilaninotesi.com.tr/20250608/galatasarayin-yildizi-avrupadan-vazgecmedi-osimhen-45-milyon-euroluk-teklifi-reddetti-1096876181.html
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa’dan vazgeçmedi: Osimhen, 45 milyon euroluk teklifi reddetti
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa’dan vazgeçmedi: Osimhen, 45 milyon euroluk teklifi reddetti
Sputnik Türkiye
Victor Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in sezon başına 45 milyon euroluk teklifini reddetti. Napoli’nin bonservisini elinde bulundurduğu Nijeryalı... 08.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-08T19:47+0300
2025-06-08T19:47+0300
2025-06-08T19:47+0300
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galatasaray sk
galatasaray spor kulübü
galatasaray adası
galatasaray sportif aş
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al hilal
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Victor Osimhen, Al-Hilal’in 45 milyon euroluk yıllık maaş teklifini reddederek Avrupa’da kalma kararını sürdürdü.Al-Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Galatasaray'da kiralık oynayan Osimhen’i kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktörlüğünü Simone Inzaghi’nin yaptığı Suudi ekibi, bu transfer için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis, oyuncuya ise bonuslarla 45 milyon euro maaş teklifinde bulundu.Avrupa'da kalmak istediğini açıklayan Victor Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in dev teklifini reddetti. 2024-25 sezonunu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Osimhen'in sarı kırmızılı takımda kalmak istediği iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250607/75-milyon-euroluk-osimhen-transferinde-buyuk-kargasa-al-hilal-anlasmasi-suya-dustu-1096852299.html
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osimhen, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray adası, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü derneği, al hilal, suudi arabistan
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Galatasaray'ın yıldızı Avrupa’dan vazgeçmedi: Osimhen, 45 milyon euroluk teklifi reddetti
Victor Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in sezon başına 45 milyon euroluk teklifini reddetti. Napoli’nin bonservisini elinde bulundurduğu Nijeryalı golcü, Al-Hilal’in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etmesine rağmen, transferi gerçekleştirmeme kararı aldı.
Victor Osimhen, Al-Hilal’in 45 milyon euroluk yıllık maaş teklifini reddederek Avrupa’da kalma kararını sürdürdü.
Al-Hilal, FIFA Kulüpler Dünya Kupası öncesinde Galatasaray'da kiralık oynayan Osimhen’i kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktörlüğünü Simone Inzaghi’nin yaptığı Suudi ekibi, bu transfer için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis, oyuncuya ise bonuslarla 45 milyon euro maaş teklifinde bulundu.
Avrupa'da kalmak istediğini açıklayan Victor Osimhen, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal’in dev teklifini reddetti. 2024-25 sezonunu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren Osimhen'in sarı kırmızılı takımda kalmak istediği iddia edildi.