https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/hindistan-provoke-edilirsek-pakistana-saldiri-duzenlemeye-haziriz-1096894055.html

Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız

Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız

Sputnik Türkiye

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan'ın terör saldırılarıyla provoke edilmesi halinde Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazır olduğunu... 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T03:59+0300

2025-06-10T03:59+0300

2025-06-10T03:59+0300

dünya

hindistan

pakistan

pakistan-hindistan gerilimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095669167_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_eeb9331a4faeda71a30a5a40c0abf97c.jpg

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.Politico'ya verdiği demeçte Jaishankar, çatışmaların çıkmasına neden olan şartların değişmediğini ifade ederek, Pakistan'ın binlerce terörist eğittiğini ve onları Hindistan'ın üzerine saldığını öne sürdü.Jaishankar, Hindistan'ın, 'terör saldırılarıyla provoke edilmesi' halinde Pakistan'daki 'terör örgütlerine ve liderlerine' saldırı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/iran-elde-ettigimiz-veriler-gizli-israil-nukleer-tesislerini-vurmamiza-olanak-taniyacak-1096891890.html

hindistan

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, pakistan, pakistan-hindistan gerilimi