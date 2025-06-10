https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/hindistan-provoke-edilirsek-pakistana-saldiri-duzenlemeye-haziriz-1096894055.html
Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız
Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan'ın terör saldırılarıyla provoke edilmesi halinde Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazır olduğunu... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T03:59+0300
2025-06-10T03:59+0300
2025-06-10T03:59+0300
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.Politico'ya verdiği demeçte Jaishankar, çatışmaların çıkmasına neden olan şartların değişmediğini ifade ederek, Pakistan'ın binlerce terörist eğittiğini ve onları Hindistan'ın üzerine saldığını öne sürdü.Jaishankar, Hindistan'ın, 'terör saldırılarıyla provoke edilmesi' halinde Pakistan'daki 'terör örgütlerine ve liderlerine' saldırı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/iran-elde-ettigimiz-veriler-gizli-israil-nukleer-tesislerini-vurmamiza-olanak-taniyacak-1096891890.html
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hindistan, pakistan, pakistan-hindistan gerilimi
hindistan, pakistan, pakistan-hindistan gerilimi
Hindistan: Provoke edilirsek Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazırız
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan'ın terör saldırılarıyla provoke edilmesi halinde Pakistan'a saldırı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.
Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Politico'ya verdiği demeçte Jaishankar, çatışmaların çıkmasına neden olan şartların değişmediğini ifade ederek, Pakistan'ın binlerce terörist eğittiğini ve onları Hindistan'ın üzerine saldığını öne sürdü.
Jaishankar, Hindistan'ın, 'terör saldırılarıyla provoke edilmesi' halinde Pakistan'daki 'terör örgütlerine ve liderlerine' saldırı düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.