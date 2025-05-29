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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi
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RTÜK'ten ceza yağdı: Halk TV, TELE1, Sözcü TV ve NOW TV'ye yaptırım geldi
RTÜK'ten ceza yağdı: Halk TV, TELE1, Sözcü TV ve NOW TV'ye yaptırım geldi
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda dört televizyon kanalına idari para cezası verdi. Halk TV ve Sözcü... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında yayın ihlallerini değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, aralarında Halk TV, TELE1, Sözcü TV (SZC TV) ve NOW TV'nin bulunduğu dört medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.RTÜK üyesi Tuncay Keser'in açıklamasına göre, 2025 yılının ilk 4,5 ayında kurul tarafından verilen 40 cezanın 35'i bu dört kanala uygulandı. Halk TV'ye i̇kili ceza kararıÖzgür Özel haberi gerekçeli cezaRTÜK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde AKM otoparkına alınmaması ve sonrasında saldırıya uğramasıyla ilgili haberleri gerekçe göstererek Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verdi.Kurulun kararında, haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın" yayımlandığı gerekçesi gösterildi. 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz" hükmünün ihlal edildiği belirtildi.Program i̇çeriği nedeniyle i̇kinci cezaHalk TV'ye verilen ikinci ceza, "Seda Selek ile Neden Sonuç" programında sarf edilen ifadeler nedeniyle uygulandı. Programda kullanılan "Bilime karşı. Bu iktidar bilimi sevmiyor, okul kalmadı, her tarafı imam hatip yapmışlar. Meczup fikirde hocalar dolu üniversitelerde" ifadelerin genelleyici ve küçük düşürücü olduğu değerlendirildi.RTÜK, bu ifadelerin kişi, kurum ve toplumsal kesimleri hedef aldığını belirterek tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza uyguladı.TELE1'e çifte yaptırımGazeteciler masası programı cezasıTELE1'e, "Gazeteciler Masası" programında gazeteci Ayşemden Akın tarafından Hollanda'da röportaj yaptığı Halil Falyalı'nın çalışanı Cemil Önal'ın iddialarının ekrana getirilmesiyle, Hakan Fidan ve Binali Yıldırım'ın çocuklarının özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.RTÜK uzmanlarınca hazırlanan raporda, herhangi bir somut delil sunulmadan yapılan mesnetsiz iddialarla, istihbarat kurumlarının başındaki isimler, diplomatik temsilciler ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi.Sabah Pusulası programı i̇hlaliTELE1'e verilen ikinci ceza, Musa Özuğurlu'nun sunduğu "Sabah Pusulası" programında kamu kurumları ve kamu bankalarına yönelik ifadeler nedeniyle uygulandı. Kullanılan ifadelerin "kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.Sözcü TV'ye haber i̇hlali cezasıSözcü TV'ye de Halk TV ile benzer şekilde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasıyla ilgili haberin doğruluğu teyit edilmeden yayımlandığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası uygulandı.Hazırlanan raporda, haber içeriğinde olayın doğruluğunun yeterince araştırılmadığı, idari kararların saldırıyla ilişkilendirilerek algı oluşturulduğu ve idarecilere yönelik iddialarla ilgili karşı tarafın görüşüne yer verilmediği tespit edildi.NOW TV'ye gizli reklam cezasıNOW TV'ye Disney+ platformunun gizli reklamını yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Kanalın Disney+ platformunda yayınlanan "Başka Bir Sen" ve "Kalender Pide" filmlerine ait 7 ve 5 dakikalık özel kesitleri, filmlerin platformda yayınlandığını belirten bant reklamlarla birlikte ekrana getirdiği tespit edildi.RTÜK, bu uygulamanın izleyiciyi farkında olmadan platforma çekmeyi amaçladığını belirterek 6112 sayılı Kanun'un "Gizli ticari iletişime yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uyguladı.Ek cezalar: Serhat TV ve Yıldız EnKurul ayrıca, tele-alışveriş süresine uymadığı gerekçesiyle Serhat TV ve Yıldız En televizyonlarına da idari para cezası verdi. Mevzuata göre, tele-alışveriş yayınları kesintisiz en az 15 dakika sürebilir ve günlük toplam süresi 1 saati geçemez. Ancak bu iki kanalın ilgili düzenlemeyi ihlal ettiği ve bunun haksız rekabete yol açtığı belirlendi.RTÜK ceza politikası ve i̇statistikler2025 yılı ceza dağılımıCHP kontenjanından seçilen RTÜK Üyesi Tuncay Keser'in açıklamasına göre, 2025 yılında RTÜK tarafından verilen 40 cezanın 35'i Halk TV, TELE1, SZC TV ve NOW TV'ye uygulandı. Bu istatistik, RTÜK'ün ceza politikasında belirli kanallara odaklandığını gösteriyor.Ceza türleri ve etkileriRTÜK'ün uyguladığı yüzde 3'lük idari para cezaları, kanalların yıllık gelirlerinden kesinti anlamına geliyor. Bu oranlar, özellikle küçük ölçekli medya kuruluşları için önemli bir mali yük oluşturuyor.Hukuki değerlendirmeler ve tepkilerTürkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden tepkiTürkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), RTÜK'ün verdiği cezaların Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. TGC açıklamasında, "RTÜK gazetecileri ve medya kuruluşlarını iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini tartışmaktan, haberleştirmekten vazgeçirmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celike-15-yil-6-ay-hapis-ve-siyasi-yasak-talebi-iddianame-kabul-1096630427.html
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rtük ceza 2025, halk tv ceza, tele1 ceza, sözcü tv ceza, now tv ceza, rtük idari para cezası, medya denetimi türkiye, yayın ihlali, özgür özel haberi cezası, muhalif medya ceza, rtük kararları mayıs 2025

RTÜK'ten ceza yağdı: Halk TV, TELE1, Sözcü TV ve NOW TV'ye yaptırım geldi

15:18 29.05.2025
© FotoğrafRTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© Fotoğraf
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda dört televizyon kanalına idari para cezası verdi. Halk TV ve Sözcü TV'ye CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilgili haber nedeniyle, TELE1'e program ihlali gerekçesiyle, NOW TV'ye ise gizli reklam nedeniyle yüzde 3 ceza uygulandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 15 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında yayın ihlallerini değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, aralarında Halk TV, TELE1, Sözcü TV (SZC TV) ve NOW TV'nin bulunduğu dört medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.
RTÜK üyesi Tuncay Keser'in açıklamasına göre, 2025 yılının ilk 4,5 ayında kurul tarafından verilen 40 cezanın 35'i bu dört kanala uygulandı.

Halk TV'ye i̇kili ceza kararı

Özgür Özel haberi gerekçeli ceza

RTÜK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinde AKM otoparkına alınmaması ve sonrasında saldırıya uğramasıyla ilgili haberleri gerekçe göstererek Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verdi.
Kurulun kararında, haberin "doğruluğundan emin olunmaksızın" yayımlandığı gerekçesi gösterildi. 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinde yer alan "soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz" hükmünün ihlal edildiği belirtildi.

Program i̇çeriği nedeniyle i̇kinci ceza

Halk TV'ye verilen ikinci ceza, "Seda Selek ile Neden Sonuç" programında sarf edilen ifadeler nedeniyle uygulandı. Programda kullanılan "Bilime karşı. Bu iktidar bilimi sevmiyor, okul kalmadı, her tarafı imam hatip yapmışlar. Meczup fikirde hocalar dolu üniversitelerde" ifadelerin genelleyici ve küçük düşürücü olduğu değerlendirildi.
RTÜK, bu ifadelerin kişi, kurum ve toplumsal kesimleri hedef aldığını belirterek tarafsızlık ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza uyguladı.

TELE1'e çifte yaptırım

Gazeteciler masası programı cezası

TELE1'e, "Gazeteciler Masası" programında gazeteci Ayşemden Akın tarafından Hollanda'da röportaj yaptığı Halil Falyalı'nın çalışanı Cemil Önal'ın iddialarının ekrana getirilmesiyle, Hakan Fidan ve Binali Yıldırım'ın çocuklarının özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi.
RTÜK uzmanlarınca hazırlanan raporda, herhangi bir somut delil sunulmadan yapılan mesnetsiz iddialarla, istihbarat kurumlarının başındaki isimler, diplomatik temsilciler ve devlet büyüklerinin aile bireylerinin doğrudan hedef alındığı ifade edildi.

Sabah Pusulası programı i̇hlali

TELE1'e verilen ikinci ceza, Musa Özuğurlu'nun sunduğu "Sabah Pusulası" programında kamu kurumları ve kamu bankalarına yönelik ifadeler nedeniyle uygulandı. Kullanılan ifadelerin "kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler" kategorisinde değerlendirildiği belirtildi.

Sözcü TV'ye haber i̇hlali cezası

Sözcü TV'ye de Halk TV ile benzer şekilde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saldırıya uğramasıyla ilgili haberin doğruluğu teyit edilmeden yayımlandığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası uygulandı.
Hazırlanan raporda, haber içeriğinde olayın doğruluğunun yeterince araştırılmadığı, idari kararların saldırıyla ilişkilendirilerek algı oluşturulduğu ve idarecilere yönelik iddialarla ilgili karşı tarafın görüşüne yer verilmediği tespit edildi.

NOW TV'ye gizli reklam cezası

NOW TV'ye Disney+ platformunun gizli reklamını yaptığı gerekçesiyle yüzde 3 idari para cezası verildi. Kanalın Disney+ platformunda yayınlanan "Başka Bir Sen" ve "Kalender Pide" filmlerine ait 7 ve 5 dakikalık özel kesitleri, filmlerin platformda yayınlandığını belirten bant reklamlarla birlikte ekrana getirdiği tespit edildi.
RTÜK, bu uygulamanın izleyiciyi farkında olmadan platforma çekmeyi amaçladığını belirterek 6112 sayılı Kanun'un "Gizli ticari iletişime yer verilemez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle ceza uyguladı.

Ek cezalar: Serhat TV ve Yıldız En

Kurul ayrıca, tele-alışveriş süresine uymadığı gerekçesiyle Serhat TV ve Yıldız En televizyonlarına da idari para cezası verdi. Mevzuata göre, tele-alışveriş yayınları kesintisiz en az 15 dakika sürebilir ve günlük toplam süresi 1 saati geçemez. Ancak bu iki kanalın ilgili düzenlemeyi ihlal ettiği ve bunun haksız rekabete yol açtığı belirlendi.

RTÜK ceza politikası ve i̇statistikler

2025 yılı ceza dağılımı

CHP kontenjanından seçilen RTÜK Üyesi Tuncay Keser'in açıklamasına göre, 2025 yılında RTÜK tarafından verilen 40 cezanın 35'i Halk TV, TELE1, SZC TV ve NOW TV'ye uygulandı. Bu istatistik, RTÜK'ün ceza politikasında belirli kanallara odaklandığını gösteriyor.

Ceza türleri ve etkileri

RTÜK'ün uyguladığı yüzde 3'lük idari para cezaları, kanalların yıllık gelirlerinden kesinti anlamına geliyor. Bu oranlar, özellikle küçük ölçekli medya kuruluşları için önemli bir mali yük oluşturuyor.

Hukuki değerlendirmeler ve tepkiler

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden tepki

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), RTÜK'ün verdiği cezaların Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. TGC açıklamasında, "RTÜK gazetecileri ve medya kuruluşlarını iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini tartışmaktan, haberleştirmekten vazgeçirmeye çalışıyor" ifadelerine yer verdi.
Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
POLİTİKA
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi
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