https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/greta-thunberg-fransaya-gitmek-uzere-israilden-ayrildi-1096901192.html
Greta Thunberg, Fransa'ya gitmek üzere İsrail'den ayrıldı
Greta Thunberg, Fransa'ya gitmek üzere İsrail'den ayrıldı
Sputnik Türkiye
İsrail Dışişleri Bakanlığı, beraberindeki aktivistlerle Madleen gemisiyle Gazze'ye yardım götürmek isteyen ancak İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T10:13+0300
2025-06-10T10:13+0300
2025-06-10T10:13+0300
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greta thunberg
gazze
i̇srail dışişleri bakanlığı
i̇srail
fransa
madleen
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İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Madleen' gemisine baskın düzenlemiş ve gemidekileri gözaltına almıştı. Müdahalenin ardından gemi, İsrail'in Usdud (Aşdod) Limanı'na çekildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise gemide bulunan aktivistlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.İsrail Dışişleri Bakanlığı Greta Thunberg'in bugün uçaktan fotoğrafını paylaşarak "Greta Thunberg, Fransa'ya gitmek üzere İsrail'den ayrılıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-disisleri-bakanligi-paylasti-madleen-gemisindeki-aktivistlerin-son-hali-ortaya-cikti-1096891777.html
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greta thunberg, gazze, i̇srail dışişleri bakanlığı, i̇srail, fransa, madleen
greta thunberg, gazze, i̇srail dışişleri bakanlığı, i̇srail, fransa, madleen
Greta Thunberg, Fransa'ya gitmek üzere İsrail'den ayrıldı
İsrail Dışişleri Bakanlığı, beraberindeki aktivistlerle Madleen gemisiyle Gazze'ye yardım götürmek isteyen ancak İsrail ordusu tarafından gözaltına alınan Greta Thunberg ilgili açıklama yaptı. Thunberg'in Fransa'ya doğru yola çıktığı duyuruldu.
İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Madleen' gemisine baskın düzenlemiş ve gemidekileri gözaltına almıştı.
Müdahalenin ardından gemi, İsrail'in Usdud (Aşdod) Limanı'na çekildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise gemide bulunan aktivistlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Greta Thunberg'in bugün uçaktan fotoğrafını paylaşarak "Greta Thunberg, Fransa'ya gitmek üzere İsrail'den ayrılıyor" dedi.