https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-disisleri-bakanligi-paylasti-madleen-gemisindeki-aktivistlerin-son-hali-ortaya-cikti-1096891777.html
İsrail Dışişleri Bakanlığı paylaştı: Madleen gemisindeki aktivistlerin son hali ortaya çıktı
İsrail Dışişleri Bakanlığı paylaştı: Madleen gemisindeki aktivistlerin son hali ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Madleen' gemisine baskın düzenledi. Müdahalenin ardından gemi... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T22:47+0300
2025-06-09T22:47+0300
2025-06-09T22:54+0300
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i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail parlamentosu (knesset)
i̇srail ordusu
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i̇srail-filistin sorunu
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yardım götüren 'Madleen' gemisindeki aktivistlerin son halini paylaştı.İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım taşıyan 'Madleen' gemisine Akdeniz’de müdahale etti. Gemi Aşdod Limanı’na çekilirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.Gemide 12 aktivist arasında İsveçli çevreci Greta Thunberg, İrlandalı oyuncu Liam Cunningham, Avrupa Parlementosu üyesi Rima Hassan ve 2 Türk aktivistin bulunduğu açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/israil-yardim-gemisine-operasyon-duzenlemisti-madleen-asdod-limanina-geldi-1096890420.html
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i̇srail dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu
i̇srail dışişleri bakanlığı, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu
İsrail Dışişleri Bakanlığı paylaştı: Madleen gemisindeki aktivistlerin son hali ortaya çıktı
22:47 09.06.2025 (güncellendi: 22:54 09.06.2025)
İsrail ordusu, Gazze'ye insani yardım götürmek isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 'Madleen' gemisine baskın düzenledi. Müdahalenin ardından gemi, İsrail'in Usdud (Aşdod) Limanı'na çekildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise gemide bulunan aktivistlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yardım götüren 'Madleen' gemisindeki aktivistlerin son halini paylaştı.
İsrail ordusu, Gazze’ye insani yardım taşıyan 'Madleen' gemisine Akdeniz’de müdahale etti. Gemi Aşdod Limanı’na çekilirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı aktivistlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.
Gemide 12 aktivist arasında İsveçli çevreci Greta Thunberg, İrlandalı oyuncu Liam Cunningham, Avrupa Parlementosu üyesi Rima Hassan ve 2 Türk aktivistin bulunduğu açıklanmıştı.