https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/gokyuzunde-nadir-doga-olayi-cilek-dolunayi-18-yil-sonra-pembe-tonlariyla-buyuledi-1096924134.html
Gökyüzünde nadir doğa olayı: Çilek Dolunayı, 18 yıl sonra pembe tonlarıyla büyüledi
Gökyüzünde nadir doğa olayı: Çilek Dolunayı, 18 yıl sonra pembe tonlarıyla büyüledi
Sputnik Türkiye
Astronomik yazın başlangıcından önceki son dolunay olan Çilek Dolunayı, bu akşam gökyüzünde büyüleyici bir manzara sundu. Kuzey Yarımküre'de 20 Haziran'da... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T22:13+0300
2025-06-10T22:13+0300
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Haziran'ın dolunayı olan Çilek Dolunayı, 18 yıl aranın ardından en parlak haline ulaştı.Anishinaabe ve Sioux Kızılderili kabilelerinin bu dönemde olgunlaşan çileklerden esinlenerek 'Çilek Ayı' adını verdikleri dolunay, bu gece gökyüzünde nadir görülen pembe tonlarıyla kendini gösterdi. Kuzey Amerika yerlilerinin yüzlerce yıllık geleneğini yaşatan bu astronomik olay, özellikle ufka yakın konumundayken aldığı sıcak renk tonlarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu.Kızılderili kültüründe yazın müjdecisi olarak kabul edilen bu dolunay, aynı zamanda Creek kabilesi tarafından 'Yeşil Mısır Ayı', Shawneeler tarafından ise 'Ahududu Ayı' olarak da adlandırıldı.Astronomlar, ayın bu dönemde özellikle alçak konumda olması nedeniyle atmosferik kırılma etkisiyle daha belirgin pembe ve altın tonlarında göründüğünü belirtti.
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Gökyüzünde nadir doğa olayı: Çilek Dolunayı, 18 yıl sonra pembe tonlarıyla büyüledi
22:13 10.06.2025 (güncellendi: 22:15 10.06.2025)
Astronomik yazın başlangıcından önceki son dolunay olan Çilek Dolunayı, bu akşam gökyüzünde büyüleyici bir manzara sundu. Kuzey Yarımküre'de 20 Haziran'da başlayacak yaz mevsiminin habercisi bu özel dolunay, 18 yıl aradan sonra rengiyle dikkat çekti.
Haziran'ın dolunayı olan Çilek Dolunayı, 18 yıl aranın ardından en parlak haline ulaştı.
Anishinaabe ve Sioux Kızılderili kabilelerinin bu dönemde olgunlaşan çileklerden esinlenerek 'Çilek Ayı' adını verdikleri dolunay, bu gece gökyüzünde nadir görülen pembe tonlarıyla kendini gösterdi.
Kuzey Amerika yerlilerinin yüzlerce yıllık geleneğini yaşatan bu astronomik olay, özellikle ufka yakın konumundayken aldığı sıcak renk tonlarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Kızılderili kültüründe yazın müjdecisi olarak kabul edilen bu dolunay, aynı zamanda Creek kabilesi tarafından 'Yeşil Mısır Ayı', Shawneeler tarafından ise 'Ahududu Ayı' olarak da adlandırıldı.
Astronomlar, ayın bu dönemde özellikle alçak konumda olması nedeniyle atmosferik kırılma etkisiyle daha belirgin pembe ve altın tonlarında göründüğünü belirtti.