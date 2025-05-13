https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/1096172044.html
Gökyüzü dün gece çiçek açtı: 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı
Gökyüzü dün gece çiçek açtı: 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı
Sputnik Türkiye
Mayıs ayının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Çiçek Dolunayı' dün akşam gökyüzünden tüm görkemiyle belirdi. Kuzey Amerika'daki Algonquin yerlileri... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-13T12:13+0300
2025-05-13T12:13+0300
2025-05-13T12:13+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
dünya
türkiye
'çiçek ayı'
dolunay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096171190_0:816:1808:1833_1920x0_80_0_0_96c60b44f4856dc8555da6f28973d7f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096171190_0:646:1808:2002_1920x0_80_0_0_538d9984b5b40d5ded9364ab18e041da.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, türkiye, 'çiçek ayı', dolunay
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, türkiye, 'çiçek ayı', dolunay
Gökyüzü dün gece çiçek açtı: 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı
Mayıs ayının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Çiçek Dolunayı' dün akşam gökyüzünden tüm görkemiyle belirdi. Kuzey Amerika'daki Algonquin yerlileri tarafından Mayıs ayında doğanın çiçeklerle bezenmesini simgelediği için bu isim verilen dolunay aynı zamanda 'Tohum Ekme Ayı', 'Tomurcuk Ayı' isimleriyle de anılıyor.
© AA / İsa Terli
İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.
İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.
© AA / Sefa Karacan
Rusya'nın başkenti Moskova'da beliren dolunay, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.
Rusya'nın başkenti Moskova'da beliren dolunay, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.
© AA / Metin Aktaş
Ankara'da gözlemlenen 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı.
Ankara'da gözlemlenen 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı.
© AA / Lokman Vural Elibol
ABD'nin New York kentinde, Manhattan bölgesi üzerinde yükselen ve “Çiçek Ayı” olarak bilinen dolunay, şehir ışıklarıyla birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu.
ABD'nin New York kentinde, Manhattan bölgesi üzerinde yükselen ve “Çiçek Ayı” olarak bilinen dolunay, şehir ışıklarıyla birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu.
© AA / İsa Terli
İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.
İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.
© AA / Beyza Cömert
İstanbul'da dolunay, Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.
İstanbul'da dolunay, Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.