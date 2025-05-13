Gökyüzü dün gece çiçek açtı: 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı

Mayıs ayının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Çiçek Dolunayı' dün akşam gökyüzünden tüm görkemiyle belirdi. Kuzey Amerika'daki Algonquin yerlileri tarafından Mayıs ayında doğanın çiçeklerle bezenmesini simgelediği için bu isim verilen dolunay aynı zamanda 'Tohum Ekme Ayı', 'Tomurcuk Ayı' isimleriyle de anılıyor.