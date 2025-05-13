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Gökyüzü dün gece çiçek açtı: 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı
Gökyüzü dün gece çiçek açtı: 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı
Sputnik Türkiye
Mayıs ayının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Çiçek Dolunayı' dün akşam gökyüzünden tüm görkemiyle belirdi. Kuzey Amerika'daki Algonquin yerlileri... 13.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, türkiye, 'çiçek ayı', dolunay
фото, fotoğraf, fotoğraf, dünya, türkiye, 'çiçek ayı', dolunay

Gökyüzü dün gece çiçek açtı: 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı

12:13 13.05.2025
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Mayıs ayının en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan Çiçek Dolunayı' dün akşam gökyüzünden tüm görkemiyle belirdi. Kuzey Amerika'daki Algonquin yerlileri tarafından Mayıs ayında doğanın çiçeklerle bezenmesini simgelediği için bu isim verilen dolunay aynı zamanda 'Tohum Ekme Ayı', 'Tomurcuk Ayı' isimleriyle de anılıyor.
© AA / İsa Terli

İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.

İstanbul&#x27;da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / İsa Terli

İstanbul'da dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.

© AA / Sefa Karacan

Rusya'nın başkenti Moskova'da beliren dolunay, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.

Rusya&#x27;nın başkenti Moskova&#x27;da beliren dolunay, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Sefa Karacan

Rusya'nın başkenti Moskova'da beliren dolunay, şehrin ışıklarıyla güzel görüntü oluşturdu.

© AA / Metin Aktaş

Ankara'da gözlemlenen 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı.

Ankara&#x27;da gözlemlenen &#x27;Çiçek Dolunayı&#x27; göz kamaştırdı. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Metin Aktaş

Ankara'da gözlemlenen 'Çiçek Dolunayı' göz kamaştırdı.

© AA / Lokman Vural Elibol

ABD'nin New York kentinde, Manhattan bölgesi üzerinde yükselen ve “Çiçek Ayı” olarak bilinen dolunay, şehir ışıklarıyla birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu.

ABD&#x27;nin New York kentinde, Manhattan bölgesi üzerinde yükselen ve “Çiçek Ayı” olarak bilinen dolunay, şehir ışıklarıyla birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Lokman Vural Elibol

ABD'nin New York kentinde, Manhattan bölgesi üzerinde yükselen ve “Çiçek Ayı” olarak bilinen dolunay, şehir ışıklarıyla birleşerek etkileyici görüntüler oluşturdu.

© AA / İsa Terli

İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.

İstanbul&#x27;da dolunay, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / İsa Terli

İstanbul'da dolunay, Süleymaniye Camisi ile birlikte görüntülendi.

© AA / Beyza Cömert

İstanbul'da dolunay, Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.

İstanbul&#x27;da dolunay, Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Beyza Cömert

İstanbul'da dolunay, Büyük Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi.

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