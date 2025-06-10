https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/fransada-15-yasindan-kucuklere-kesici-alet-satisi-yasaklanacak-1096925089.html
Fransa'da 15 yaşından küçüklere kesici alet satışı yasaklanacak
Fransa'da 15 yaşından küçüklere kesici alet satışı yasaklanacak
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 15 yaşından küçüklere kesici alet satışının yasaklanacağını açıkladı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T23:24+0300
2025-06-10T23:24+0300
2025-06-10T23:24+0300
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fransa
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bıçak
delici-kesici alet
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü bir gencin bir okul çalışanını bıçaklayarak öldürmesinin ardından, 15 yaş altına kesici alet satışının yasaklanacağını açıkladı.France 2 kanalına konuşan Macron, “Kuralları daha da sıkılaştıracağız. Bu, ciddi mali yaptırımlar ve yasaklar getireceğimiz anlamına geliyor. Artık bu tür kesici aletlerin satışı mümkün olmayacak. 15 yaşındaki bir genç artık internetten bıçak satın alamayacak.” ifadelerini kullandı.Aynı zamanda Fransa Başbakanı François Bayrou da yasağın derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı. TF1 kanalına konuşan Bayrou, “Yasaklı kesici alet listesini genişleteceğiz. Şu anda yalnızca hançer türü bıçaklar yasaklı, ancak artık silah olarak kullanılabilecek her türlü bıçak yasaklanacak. Bu önlem, alıcının yaşını doğrulamaya yönelik kontrollerle birlikte derhal yürürlüğe girecek.” dedi.Fransa’nın Yukarı Marne bölgesinde bir ortaokul öğrencisi, okulda görevli bir kadına bıçakla saldırmış ve kadın aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/trump-kaliforniya-guvenli-hale-geldiginde-ulusal-muhafizlar-ayrilacak-1096923820.html
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fransa, emmanuel macron, bıçak, delici-kesici alet
fransa, emmanuel macron, bıçak, delici-kesici alet
Fransa'da 15 yaşından küçüklere kesici alet satışı yasaklanacak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 15 yaşından küçüklere kesici alet satışının yasaklanacağını açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Salı günü bir gencin bir okul çalışanını bıçaklayarak öldürmesinin ardından, 15 yaş altına kesici alet satışının yasaklanacağını açıkladı.
France 2 kanalına konuşan Macron, “Kuralları daha da sıkılaştıracağız. Bu, ciddi mali yaptırımlar ve yasaklar getireceğimiz anlamına geliyor. Artık bu tür kesici aletlerin satışı mümkün olmayacak. 15 yaşındaki bir genç artık internetten bıçak satın alamayacak.” ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda Fransa Başbakanı François Bayrou da yasağın derhal yürürlüğe gireceğini açıkladı. TF1 kanalına konuşan Bayrou, “Yasaklı kesici alet listesini genişleteceğiz. Şu anda yalnızca hançer türü bıçaklar yasaklı, ancak artık silah olarak kullanılabilecek her türlü bıçak yasaklanacak. Bu önlem, alıcının yaşını doğrulamaya yönelik kontrollerle birlikte derhal yürürlüğe girecek.” dedi.
Fransa’nın Yukarı Marne bölgesinde bir ortaokul öğrencisi, okulda görevli bir kadına bıçakla saldırmış ve kadın aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetmişti.