https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/ferdi-zeyreke-veda-ilk-toren-manisa-buyuksehir-belediyesi-onunde-yapiliyor-1096904426.html
Ferdi Zeyrek'e veda: İlk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı
Ferdi Zeyrek'e veda: İlk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı
Sputnik Türkiye
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediyenin önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törende CHP lideri Özgür Özel, Ekrem... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T11:21+0300
2025-06-10T11:21+0300
2025-06-10T11:45+0300
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ferdi zeyrek
chp
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
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Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde tören düzenlendi. Ardından Hatuniye Camii’nden kaldırılarak Zeyrek Çatal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı "Bize Manisa'yı emanet edip gitti, ne yapacağız bilmiyorum. Allah hepimize sabır versin. Dayanma gücü versin." ifadelerini kullandı.Kardiyak Arrest (ani kalp durması) nedeniyle vefat ettiManisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/danistay-hakimi-silahli-saldiriya-ugradi-basindan-vuruldu-durumu-agir-1096903271.html
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ferdi zeyrek, chp, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu
ferdi zeyrek, chp, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu
Ferdi Zeyrek'e veda: İlk tören Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı
11:21 10.06.2025 (güncellendi: 11:45 10.06.2025)
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, belediyenin önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törende CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu dahil pek çok kişi hazır bulundu.
Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi binası önünde tören düzenlendi. Ardından Hatuniye Camii’nden kaldırılarak Zeyrek Çatal Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Törende konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı "Bize Manisa'yı emanet edip gitti, ne yapacağız bilmiyorum. Allah hepimize sabır versin. Dayanma gücü versin." ifadelerini kullandı.
Kardiyak Arrest (ani kalp durması) nedeniyle vefat etti
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kardiyak arrest (ani kalp durması) nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.