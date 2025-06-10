https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/fenerbahcede-kombine-fiyatlari-aciklandi-455-bin-tlye-kadar-cikiyor-1096906891.html

Fenerbahçe'de kombine fiyatları açıklandı: 455 bin TL'ye kadar çıkıyor

Fenerbahçe'de kombine fiyatları açıklandı: 455 bin TL'ye kadar çıkıyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe yeni sezon kombinelerini satışa açıyor. Kombine fiyatları da açıklandı. 10.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-10T11:55+0300

2025-06-10T11:55+0300

2025-06-10T11:55+0300

spor

fenerbahçe

kombine

bilet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1e/1087458189_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_fbec4e3a9eb76329c6460cd2e47ba3d2.jpg

Fenerbahçe yeni sezon kombinelerini satışa çıkarıyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kombine kart satışının 12 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da başlayacağı belirtildi. Mevcut kombine kart sahiplerine özel başlatılan ve 18 Haziran Çarşamba günü sona erecek yenileme döneminin ardından yer değiştirme imkanı sunulacağı belirtildi. Kombine fiyatları ise 10 bin 750 TL ile 455 bin TL arasında değişiyor. Kombine fiyatları şöyle:Fenerium Alt ve Maraton Alt: 86 bin 800-455 binFenerium Üst ve Maraton Üst: 33 bin-64 bin 400Kale arkası: 20 bin 500Öğrenci: 10 bin 750Fenerbahçe şartlarını açıkladıFenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tüm satış dönemleri için kombine satın almak isteyen taraftarlarımızın, Ebilet kullanım süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kartları olması ve kulüp üyeliği (Divan Kurulu, Kongre ya da Temsilci Üyelik) ya da Fenerbahçe Taraftar kart sahibi olması zorunluluğu vardır.Kombine satışlarında izinsiz olarak bir başkasının kulüp üyeliği ya da taraftar kart hakkının kullanılmasının tespiti halinde ilgili kombine iptal edilecektir.Kulüp üyelerimize tanınan 2 kombine hakkı ile taraftar kart sahipleri için tanınan 1 kombine hakkı tüm satış dönemlerini (yenileme dönemi, öncelikli satış ve genel satış) kapsamakta olup her bir döneme ait ayrı limit uygulaması yapılmayacaktır.Satışı yapılan kombineler takımımızın ev sahibi statüsünde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi müsabakalarında geçerlidir.Kombine sahipleri 2025-2026 sezonunda 12 maçın altında katılım göstermeleri halinde bir sonraki sezon için yenileme haklarını kaybedeceklerdir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fenerbahceden-karaborsa-bilet-aciklamasi-kombine-biletlerini-satmak-isteyenlerin-kombineleri-iptal-1088206718.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, kombine, bilet