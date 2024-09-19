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Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması: 'Kombine biletlerini satmak isteyenlerin kombineleri iptal edildi'
Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması: 'Kombine biletlerini satmak isteyenlerin kombineleri iptal edildi'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak derbi maçı öncesinde kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin tespit edilerek kombinelerini... 19.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-19T13:24+0300
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galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelenin devam edeceği belirtilerek "Bu kapsamda resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.Karaborsa suçturKombine kartını 3. kişilere sattığı veya müsabakalara başka kişi passolig kartıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlerin devam edeceği vurgulanan açıklama, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/dursun-ozbek-duyurdu-galatasaray-55-milyar-tllik-kar-acikladi-1088175066.html
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fenerbahçe, galatasaray, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, derbi, kombine, karaborsa
fenerbahçe, galatasaray, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, derbi, kombine, karaborsa

Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması: 'Kombine biletlerini satmak isteyenlerin kombineleri iptal edildi'

13:24 19.09.2024 (güncellendi: 13:26 19.09.2024)
© AA / Hakan AkgünUEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, Fenerbahçe ile Lugano takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2024
© AA / Hakan Akgün
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Fenerbahçe, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak derbi maçı öncesinde kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin tespit edilerek kombinelerini iptal edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelenin devam edeceği belirtilerek "Bu kapsamda resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Karaborsa suçtur

Kombine kartını 3. kişilere sattığı veya müsabakalara başka kişi passolig kartıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlerin devam edeceği vurgulanan açıklama, şu ifadelere yer verildi:
"Bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir. Karaborsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, karaborsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın, maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkla sürecektir."
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2024
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