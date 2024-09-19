https://anlatilaninotesi.com.tr/20240919/fenerbahceden-karaborsa-bilet-aciklamasi-kombine-biletlerini-satmak-isteyenlerin-kombineleri-iptal-1088206718.html

Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması: 'Kombine biletlerini satmak isteyenlerin kombineleri iptal edildi'

Fenerbahçe'den 'karaborsa bilet' açıklaması: 'Kombine biletlerini satmak isteyenlerin kombineleri iptal edildi'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak derbi maçı öncesinde kombine biletlerini satmak için ilan veren kişilerin tespit edilerek kombinelerini... 19.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-19T13:24+0300

2024-09-19T13:24+0300

2024-09-19T13:26+0300

spor

fenerbahçe

galatasaray

galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı

derbi

kombine

karaborsa

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelenin devam edeceği belirtilerek "Bu kapsamda resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir. İptal edilen kombineler bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır." ifadeleri kullanıldı.Karaborsa suçturKombine kartını 3. kişilere sattığı veya müsabakalara başka kişi passolig kartıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlerin devam edeceği vurgulanan açıklama, şu ifadelere yer verildi:

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, galatasaray, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, derbi, kombine, karaborsa