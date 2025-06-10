https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/deprem-tehdidine-karsi-istanbulda-osbler-tasinacak-1096910972.html
Deprem tehdidine karşı İstanbul'da OSB'ler taşınacak
Deprem tehdidine karşı İstanbul'da OSB'ler taşınacak
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, beklenen İstanbul depremi nedeniyle sanayi üretiminin güvenli alanlara taşınması için harekete geçti. Riskli organize sanayi... 10.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-10T13:16+0300
2025-06-10T13:16+0300
2025-06-10T13:16+0300
ekonomi̇
sanayi
osb
organize sanayi bölgesi (osb)
i̇stanbul depremi
olası istanbul depremi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2030 stratejisi kapsamında, deprem riski taşıyan organize sanayi bölgelerinin güvenli alanlara taşınması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bakanlık, ilk aşamada riskli bölgelerdeki sanayi siteleri için detaylı bir analiz yapacak.İlk adım: Risk analiziNTV'nin haberine göre proje kapsamında, organize sanayi bölgeleri öncelikli olarak deprem riski açısından değerlendirilecek. Analizin ardından, taşınması gereken işletmelere güvenli ve altyapısı uygun bölgeler tahsis edilecek.Afetlere dayanıklılık zorunlu olacakYeni sanayi alanları için en önemli kriterlerden biri afetlere dayanıklılık olacak. Seçilecek bölgeler, altyapı standartlarına uygun biçimde inşa edilecek ve uzun vadeli direnç hedeflenecek.Mevcut bölgelerde güçlendirme yapılacakTaşınmanın mümkün olmayacağı riskli sanayi bölgelerinde, mevcut yapılar için güçlendirme projeleri uygulanacak. Böylece üretimin kesintiye uğramadan devam etmesi sağlanacak.Demiryolu ve liman şartıYeni organize sanayi bölgeleri, demiryolu ve liman bağlantılarıyla entegre şekilde planlanacak. Bu adım, lojistik maliyetleri azaltacak ve üretimde sürdürülebilirliği destekleyecek.Özel sektör ve finans desteğiBu stratejik dönüşüm için özel sektör yatırımları teşvik edilecek, ayrıca yeni finansman mekanizmaları oluşturulacak. Bakanlık, bu geçişin ekonomik yükünü azaltmak adına alternatif kaynaklara yönelmeyi hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/tuik-acikladi-mayista-en-cok-kazandiran-yatirim-araci-belli-oldu-1096904944.html
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sanayi, osb, organize sanayi bölgesi (osb), i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
sanayi, osb, organize sanayi bölgesi (osb), i̇stanbul depremi, olası istanbul depremi
Deprem tehdidine karşı İstanbul'da OSB'ler taşınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, beklenen İstanbul depremi nedeniyle sanayi üretiminin güvenli alanlara taşınması için harekete geçti. Riskli organize sanayi bölgeleri analiz edilecek, afetlere dayanıklı yeni yerleşim alanları oluşturulacak. Lojistik bağlantılar öncelikli olacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2030 stratejisi kapsamında, deprem riski taşıyan organize sanayi bölgelerinin güvenli alanlara taşınması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bakanlık, ilk aşamada riskli bölgelerdeki sanayi siteleri için detaylı bir analiz yapacak.
NTV'nin haberine göre proje kapsamında, organize sanayi bölgeleri öncelikli olarak deprem riski açısından değerlendirilecek. Analizin ardından, taşınması gereken işletmelere güvenli ve altyapısı uygun bölgeler tahsis edilecek.
Afetlere dayanıklılık zorunlu olacak
Yeni sanayi alanları için en önemli kriterlerden biri afetlere dayanıklılık olacak. Seçilecek bölgeler, altyapı standartlarına uygun biçimde inşa edilecek ve uzun vadeli direnç hedeflenecek.
Mevcut bölgelerde güçlendirme yapılacak
Taşınmanın mümkün olmayacağı riskli sanayi bölgelerinde, mevcut yapılar için güçlendirme projeleri uygulanacak. Böylece üretimin kesintiye uğramadan devam etmesi sağlanacak.
Yeni organize sanayi bölgeleri, demiryolu ve liman bağlantılarıyla entegre şekilde planlanacak. Bu adım, lojistik maliyetleri azaltacak ve üretimde sürdürülebilirliği destekleyecek.
Özel sektör ve finans desteği
Bu stratejik dönüşüm için özel sektör yatırımları teşvik edilecek, ayrıca yeni finansman mekanizmaları oluşturulacak. Bakanlık, bu geçişin ekonomik yükünü azaltmak adına alternatif kaynaklara yönelmeyi hedefliyor.